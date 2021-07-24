В ДТП погибли 4 взрослых и ребенок: Chevrolet Niva вылетел с дороги
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В ДТП погибли 4 взрослых и ребенок: Chevrolet Niva вылетел с дороги

12:36:097/24/2021
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На момент автоаварии в салоне транспортного средства находился водитель и четыре пассажира, в числе которых три женщины и несовершеннолетний. Никто не выжил.

Пять человек погибли в результате ДТП в Туве

В ДТП в Барун-Хемчикском районе Тувы утром в субботу погибли пять человек. Среди них ребенок, сообщили в в главке МВД республики.

По предварительным данным, 37-летний водитель автомобиля Chevrolet Niva, направляясь из села Эрги-Барлык в сторону села Кызыл-Мажалык, на 16-м км дороги не справился с управлением. Из-за этого машина вылетела с дороги и перевернулась.

«Предварительно, на момент автоаварии в салоне транспортного средства находился водитель и четыре пассажира, в числе которых три женщины и несовершеннолетний», — рассказали в полицейском ведомстве.

В результате ДТП скончались все участники дорожного движения, отметили в МВД.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", пострадавший в аварии под Бердском молодой человек потерял память и просит очевидцев ДТП откликнутся, чтобы воспроизвести момент аварии.

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