В ДТП погибли 4 взрослых и ребенок: Chevrolet Niva вылетел с дороги

В ДТП в Барун-Хемчикском районе Тувы утром в субботу погибли пять человек. Среди них ребенок, сообщили в в главке МВД республики.
По предварительным данным, 37-летний водитель автомобиля Chevrolet Niva, направляясь из села Эрги-Барлык в сторону села Кызыл-Мажалык, на 16-м км дороги не справился с управлением. Из-за этого машина вылетела с дороги и перевернулась.
«Предварительно, на момент автоаварии в салоне транспортного средства находился водитель и четыре пассажира, в числе которых три женщины и несовершеннолетний», — рассказали в полицейском ведомстве.
В результате ДТП скончались все участники дорожного движения, отметили в МВД.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", пострадавший в аварии под Бердском молодой человек потерял память и просит очевидцев ДТП откликнутся, чтобы воспроизвести момент аварии.