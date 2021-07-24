Как использовать силу луны в экваторное Полнолуние Водолея 24 июля и что нужно обязательно сделать в эту субботу?
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Как использовать силу луны в экваторное Полнолуние Водолея 24 июля и что нужно обязательно сделать в эту субботу?

2:20:257/24/2021Фото: piqsels
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Сегодня мы расскажем вам о ритуале, который поможет избавиться вам от неудач и застарелых проблем. Проводить этот ритуал можно само полнолуние и следующие сутки уже на убывающей луне после него.

полнолуние
В полнолуние благоприятно строить планы и загадывать желания

Яркое золотое полнолуние, которое наступило 24 июля в 5:36 по московскому времени в 2021 году, может существенно изменить вашу жизнь в самую лучшую сторону.

Это полнолуние астрологи уже назвали судьбоносным, поскольку возможны очень полезные встречи и знакомства, которые в перспективе окажутся невероятно нужными. Сегодня луна дарит всем прекарсный шанс для реализации своих желаний и построения планов. Если вы желали начать новую жизнь, то этот идеальный момент наступил именно сегодня.

Издавна люди пользовались полнолунием, для загадывания своих желаний, а также для избавления от всего ненужного в жизни, что мешает двигаться и развиваться дальше.

Сегодня мы расскажем вам о ритуале, который поможет избавиться вам от неудач и застарелых проблем. Проводить этот ритуал можно само полнолуние и следующие сутки уже на убывающей луне после него.

Для того, чтобы задуманное вами осуществилось, нужно верить в то, что вы делаете, а также обладать хорошим настроением и верить Вселенной.

Для этого обряда вам нужно надеть темные или черные вещи, которые вам не нужны. Вам нужно найти неоживленный перекресток, желательно чтобы это был перекресток грунтовых дорог, где нет машин и людей.

Встаньте на перекрёстке, закройте глаза и хорошо представьте себе что вы стоите посреди уютного, освещенного солнцем леса. Постарайтесь прочувствовать силу природы и тепло внутри себя. Как только вы ощутите состояние умиротворения в своей душе поклонитесь на все четыре стороны перекрёстка и произнесите слова заговора:

После этого вернитесь домой, снимите с себя все вещи (помните  - мы говорили, чтобы вещи были ненужными) и сожгите их. После - отправляйтесь спать.

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