В загадочной смерти 8-классника потребовал разобраться глава СКР Бастрыкин
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В загадочной смерти 8-классника потребовал разобраться глава СКР Бастрыкин

12:54:167/24/2021Фото: СКР
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Накануне трагедии 14-летний школьник отправился гулять со своими друзьями. Утром его нашли мертвым.

Бастрыкин поручил разобраться в смерти школьника под Волгоградом

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю управления Следственного комитета России по Волгоградской области оперативно доложить о ходе расследования уголовного дела, возбужденного после гибели 14-летнего школьника, изучив все доводы, озвученные в СМИ. Поручение Бастрыкин дал 23 июля, сообщили в главке СК России.

22 июля в средствах массовой информации появились сообщения о гибели мальчика в поселке Торгун Старополтавского района.

"В материале излагается позиция родителей о произошедшем и указывается на недостатки предварительного следствия при выяснении обстоятельств смерти сына", – говорится в сообщении СКР.

Как передают "Городские вести" со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах Старополтавского района, родные нашли восьмиклассника повешенным около четырех утра в сарае на территории частного дома.

Накануне вечером подросток отправился на прогулку со своими друзьями. После того, как они разошлись, живым школьника уже никто не видел.

Сейчас в небольшом поселении работают сотрудники Следственного комитета, представители всех профильных ведомств. По словам директора местной школы, известие о гибели подростка стало настоящим потрясением для всех жителей.

Семья, по словам педагогов, полная. Кроме погибшего мальчика родители воспитывают старшую дочь.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", 22 июля скончался мальчик в санатории "Восток" под Новосибирском.

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