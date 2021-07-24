В загадочной смерти 8-классника потребовал разобраться глава СКР Бастрыкин

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю управления Следственного комитета России по Волгоградской области оперативно доложить о ходе расследования уголовного дела, возбужденного после гибели 14-летнего школьника, изучив все доводы, озвученные в СМИ. Поручение Бастрыкин дал 23 июля, сообщили в главке СК России.
22 июля в средствах массовой информации появились сообщения о гибели мальчика в поселке Торгун Старополтавского района.
"В материале излагается позиция родителей о произошедшем и указывается на недостатки предварительного следствия при выяснении обстоятельств смерти сына", – говорится в сообщении СКР.
Как передают "Городские вести" со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах Старополтавского района, родные нашли восьмиклассника повешенным около четырех утра в сарае на территории частного дома.
Накануне вечером подросток отправился на прогулку со своими друзьями. После того, как они разошлись, живым школьника уже никто не видел.
Сейчас в небольшом поселении работают сотрудники Следственного комитета, представители всех профильных ведомств. По словам директора местной школы, известие о гибели подростка стало настоящим потрясением для всех жителей.
Семья, по словам педагогов, полная. Кроме погибшего мальчика родители воспитывают старшую дочь.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", 22 июля скончался мальчик в санатории "Восток" под Новосибирском.