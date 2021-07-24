"Спасти маму не смогли": Умерла Татьяна Грекова в ковидном госпитале Бердска. Сын Антон Иванов угрожал поджечь себя, если ее не начнут лечить

В субботу, 24 июля, в реанимации ЦГБ Бердска умерла мама Антона Иванова. Спасти ее не удалось. Сын очень хотел, чтобы мама жила.
Татьяна Грекова более двух недель боролась с коронавирусом. 8 июля она попала в ковидный госпиталь Бердска. Как писал "Курьер. Среда. Бердск", по словам ее сына Антона, несколько дней маму никак не лечили, а когда ей стало трудно дышать, посоветовали лежать на животе.
Татьяна сказала сыну, что кислорода в больнице не хватает на всех. Тогда он бросился скупать в аптеках баллоны и в СМИ задал вопрос руководителям бердского здравоохранения, почему нет кислорода и лекарств в горбольнице. Пациентку перевели в реанимацию с низким уровнем кислорода в крови.
После крика души Антона, который даже угрожал поджечь себя, если маме не окажут необходиую помощь, в Бердской ЦГБ начались проверки, сообщал "Курьер. Среда. Бердск". Мы все верили, что Татьяну вылечат. Но чуда не случилось.
Антон, конечно, сейчас в шоке. Он говорит, что друзья ему помогают.
- Спасти маму не смогли. Маму многие знали в Бердске. Если кто-то придет на похороны, я могу оставить телефон. Мама работала в РКЦ, много лет работала в управляющих компаниях. Пусть позвонят, я скажу, - рассказал Антон в субботу "Курьер. Среда. Бердск" после трагического известия.
Телефон парня 8-952-938-47-80. Если у вас есть возможность помочь, сделайте это, к номеру телефона привязана карта Сбербанка.
Министерству пора уже принимать жёсткие решения.