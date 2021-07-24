"Спасти маму не смогли": Умерла Татьяна Грекова в ковидном госпитале Бердска. Сын Антон Иванов угрожал поджечь себя, если ее не начнут лечить
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"Спасти маму не смогли": Умерла Татьяна Грекова в ковидном госпитале Бердска. Сын Антон Иванов угрожал поджечь себя, если ее не начнут лечить

2:51:377/24/2021,Маргарита МартыноваФото: Антона Иванова
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Мы все верили, что Татьяну вылечат. Но чуда не случилось. Каждый может помочь сыну погибшей Антону пережить горе. В Бердской ЦГБ начались проверки.

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В субботу, 24 июля, в реанимации ЦГБ Бердска умерла мама Антона Иванова. Спасти ее не удалось. Сын очень хотел, чтобы мама жила.

Татьяна Грекова более двух недель боролась с коронавирусом. 8 июля она попала в ковидный госпиталь Бердска. Как писал "Курьер. Среда. Бердск", по словам ее сына Антона, несколько дней маму никак не лечили, а когда ей стало трудно дышать, посоветовали лежать на животе.

Татьяна сказала сыну, что кислорода в больнице не хватает на всех. Тогда он бросился скупать в аптеках баллоны и в СМИ задал вопрос руководителям бердского здравоохранения, почему нет кислорода и лекарств в горбольнице. Пациентку перевели в реанимацию с низким уровнем кислорода в крови.

После крика души Антона, который даже угрожал поджечь себя, если маме не окажут необходиую помощь, в Бердской ЦГБ начались проверки, сообщал "Курьер. Среда. Бердск". Мы все верили, что Татьяну вылечат. Но чуда не случилось.

Антон, конечно, сейчас в шоке. Он говорит, что друзья ему помогают.

- Спасти маму не смогли. Маму многие знали в Бердске. Если кто-то придет на похороны, я могу оставить телефон. Мама работала в РКЦ, много лет работала в управляющих компаниях. Пусть позвонят, я скажу, -  рассказал Антон в субботу "Курьер. Среда. Бердск" после трагического известия.

Телефон парня 8-952-938-47-80. Если у вас есть возможность помочь, сделайте это, к номеру телефона привязана карта Сбербанка.

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смертьреанимация.коронавирус
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От редакции

Сделали всё, что могли?

Аноним, 24 июля 2021 3:12:22
Антон, наши искренние соболезнования. Держись
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Аноним, 24 июля 2021 3:16:01
Глубочайшие соболезнования
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Аноним, 24 июля 2021 3:16:09
До каких пор будут проводить эти проверки после резонансных трагических случаев в бердской медицине. (?)
Министерству пора уже принимать жёсткие решения.
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