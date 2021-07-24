NASA: Огромнейший астероид 2008 GO20 сблизится 24 июля с землей: это опасный космический объект

Кто из нас не смотрел фильмы-катастрофы , в которых мы неоднократно видели, как Земле угрожают упасть огромные космические тела и разрушить всю планету. Собственно, одно падение огромного астероида уже состоялась, когда в Мексиканский залив упал огромный метеорит, уничтожив всех динозавров. Именно поэтому всем жителям Земли, конечно же, страшно осознавать опасность угрозы из космоса.
В центре NASA существует отдел, учёные которого постоянно наблюдают за всеми теми космическими телами, которые попадают в их поле зрения и в непосредственную близость к нашей планете.
Обо всех потенциальных угрозах тут же сообщается компетентным людям. Астероиды могут относиться к классу потенциально опасных, опасных и тех, которые не представляют собой опасности. Однако делать заключительные выводы об опасности или безопасности космических тел, со 100% уверенностью сделать не может никто, поскольку скорость движения, траектория и размеры всех астероидов существенно различаются между собой. Мало того - они могут измениться под воздействием гравитационных полей других космических объектов.
Жителей Земли предупредили, что 24 июля 2021 года, к Земле приблизится громадный астероид 2008 GO20. Траектория его полета названа близкой, его поперечные размеры равны 216 метрам, а скорость является поистине огромной - 8 километров в 1 секунду. Ученые считают, что опасности для Земли нет, поскольку его сближение с нами произойдет на расстоянии 4,53 миллиона километров.
Следующее его приближение состоится в 2034 году.