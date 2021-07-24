В каких вузах Новосибирска учится больше всего иностранцев и из каких стран, стало известно
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В каких вузах Новосибирска учится больше всего иностранцев и из каких стран, стало известно

3:47:117/24/2021Фото: УГПИ
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Число иностранных граждан должно вырасти к 2024 году не менее чем в 2 раза. В правительстве региона прошло совещание по экспорту образовательных услуг.

В вузах региона учится 9 тысяч иностранцев

Ежегодный рост экспорта образовательных услуг в Новосибирской области составляет 9%. В 2020 году в вузах региона проходили обучение почти 9 тысяч студентов, приехавших из 84 стран. Более половины обучающихся иностранцев из соседнего Казахстана, китайских студентов — 12% 4,5% приехали из Таджикистана.

- В ходе заседания отраслевого Проектного комитета по национальному направлению стратегического развития Новосибирской области «Международная кооперация и экспорт» и Совета по развитию экспортной деятельности на территории Новосибирской области при Губернаторе Новосибирской области, заместитель министра образования Новосибирской области Юрий Савостьянов рассказал о реализации регионального проекта «Экспорт образования», целью которого является увеличение количества иностранных граждан, обучающихся в вузах Новосибирской области, к 2024 году не менее чем в 2 раза. Наибольший интерес у иностранных студентов/абитуриентов вызывают НГТУ, НГУ, СГУГиТ. Въезд в Новосибирскую область иностранных студентов осуществляется с полным соблюдением требований главного санитарного врача и управления Роспотребнадзора, - сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области.

На совещании выступил министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников, который рассказал, что регион уже выполнил 8 из 15 инструментов Регионального экспортного стандарта.

Также выступил и Денис Борисов - завкафедрой мировой экономики, международных отношений и права НГУЭУ -он инициировал внедрение программы «Стартап как диплом», которая поможет развивать систему подготовки кадров в сфере ВЭД, а компаниям, которые ищут специалистов находить их на этапе обучения в вузе.

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