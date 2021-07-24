О чем каждый верующий должен помолиться в праздник иконы «Троеручница» 25 июня 2021 года? В чем и кому помогает Божья Матерь

Богородицкая икона "Троеручница" почитается ежегодно в православной церкви 25 июля. Главной особенностью этого образа является то, что в нижней части иконы под правой ладонью Богородицы изображается еще одна человеческая кисть. Если икона выполнена из металла, то эту третью ладонь делают на металле. Эта третья рука на иконе Богородицы появилась благодаря первому явленному ею чуду.
Случилось это в далеком исламском Дамаске, когда императором был иконоборец Лев III Исавр. У него на службе состоял очень мудрый советник, который всячески боролся с гонениями христиан и иконоборчеством. Однажды его противники устроили ему ловушку, написав императору письмо, в котором излагали лживые порочащие факты о его советнике, которым император поверил и велел за предательство отрубить руку советнику.
После выполнения наказания советник выпросил, чтобы отрубленную руку отдали ему и удалился в свою келью. где истово принялся молиться пред иконой Богородицы, которая висела у него на стене об устранении несправедливости и о излечении. Измученный болью, он уснул.
Во сне ему явилась Богородица и сказала, что восстановила ему руку и отныне он должен теперь служить Богу. Когда он проснулся, увидел, что рука его на месте, а император, узнав о чудодейственном исцелении раскаялся и просил вернуться его на службу.
Однако советник решил стать затворником. Он принял крещение и стал зваться Иоанном Дамаскиным, отказавшись от мусульманского имени. В благодарность Богородице, он изготовил руку из серебра и приделал ее к окладу иконы, которая его спасла. С той поры икона Троеручница содержит в своем изображении третью руку и признана чудотворной.
С той поры к той иконе идут с просьбами об исцелении рук и ног, об излечении от заболеваний суставов, спины, просят о защите от несправедливости.
С 2003 года икона хранится в Екатеринбурге в Храме-на Крови.
Молитвы иконе