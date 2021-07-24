75% россиян негативно относятся к однополым бракам: За 6 лет противников стало меньше

Более 75% россиян против однополых браков в той или иной степени. ВЦИОМ опубликовал данные опроса, проведенного по вопросам однополых союзов, 23 июля.
Ранее в ЕСПЧ признали, что Россия нарушает восьмую конвенцию о правах человека, принятой в Европе. Право на уважение частной и семейной жизни было нарушено отказом трем однополым союзам в официальной регистрации брака на территории страны. По решению суда Россия должна выполнить требование данных истцов и заключить их официальный брак.
По законодательству РФ, поправки к которому были приняты в 2020 году, Россия не должна выполнять решения международных судов, если они противоречат конституции страны. Также в основном законе РФ была принята формулировка по которой брак может считаться таковым, если заключается только между мужчиной и женщиной.
- К однополым бракам большинство россиян относятся отрицательно (75%, наименьшее значение наблюдалось в 2005 году - 59%, наибольшее - в 2015 году, 80%), - отмечается в материалах ВЦИОМ.
На вопрос об отношении к однополым бракам в течение 17 лет мониторинга в сознании людей произошли изменения, увеличилось число людей, которые считают сексуальную ориентацию личным делом каждого - теперь таких 31%. Вдвое уменьшилось число людей, которые считают сексуальные меньшинства опасными для общества — с 20% до 11%.