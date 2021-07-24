В 7-километровой пробке стоит Бердское шоссе до пляжа в Бердске днем 24 июля 2021

Днем в субботу, 24 июля, на Бердском шоссе снова образовалась огромная пробка. Она тянется от выезда из Новосибирска до железнодорожной станции Береговой. Именно здесь, напротив Нового поселка Бердска, находится популярный пляж на Обском море. Длина пробки на Бердском шоссе составляет примерно 7 км.
Вторая пробка зафиксирована на Гусинобродском шоссе - на въезде в Новосибирск. Ощутимо затруднено движениее от села Раздольного до здания по адресу ул. Золотодолинская, 110. Эта пробка растянулась на 4-5 километров.
В целом, судя по "Яндекс.Картам", дорожная ситуация в Новосибирске и Бердске стабильна, "тяжесть" пробок составляют два балла.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", аналогичный затор случился на Бердском шоссе в направлении из Новосибирска вечером в пятницу. Видимо, новосибирцы решили провести конец рабочей недели на пляже.