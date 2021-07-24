В 7-километровой пробке стоит Бердское шоссе до пляжа в Бердске днем 24 июля 2021
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
24.07
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

В 7-километровой пробке стоит Бердское шоссе до пляжа в Бердске днем 24 июля 2021

3:21:327/24/2021Фото: Читателя Курьер. Среда. Бердск
0

Затор тянется от выезда из Новосибирска до железнодорожной станции Береговой. Именно здесь, напротив бкрдского Нового поселка, находится популярное место отдыха на Обском море.

Гигантская пробка в направлении Бердска

Днем в субботу, 24 июля, на Бердском шоссе снова образовалась огромная пробка. Она тянется от выезда из Новосибирска до железнодорожной станции Береговой. Именно здесь, напротив Нового поселка Бердска, находится популярный пляж на Обском море. Длина пробки на Бердском шоссе составляет примерно 7 км.

Вторая пробка зафиксирована на Гусинобродском шоссе - на въезде в Новосибирск. Ощутимо затруднено движениее от села Раздольного до здания по адресу ул. Золотодолинская, 110. Эта пробка растянулась на 4-5 километров.

В целом, судя по "Яндекс.Картам", дорожная ситуация в Новосибирске и Бердске стабильна, "тяжесть" пробок составляют два балла.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", аналогичный затор случился на Бердском шоссе в направлении из Новосибирска вечером в пятницу. Видимо, новосибирцы решили провести конец рабочей недели на пляже.

За отказ играть в бикини норвежских спортсменок наказали
Путин подписал новый законопроект о сроках воинской службы
Аргентина не стала молчать и высказалась о «Спутнике V»
У болеющих коронавирусом появились новые симптомы
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Новая информация о состоянии МакSим
Высоцкая в купальнике: реакция подписчиков
Молодой актер обвинил актрису в страшных вещах
14-летняя школьница-гигант стала звездой соцсетей
пляждвижениезаторогромная пробка
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Ищут место для парковки у пляжа?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Бычья Луна в Полнолуние 24 июля 2021: что приготовил свободный Водолей каждому
2:52:00 7/24/2021
Бычья Луна в Полнолуние 24 июля 2021: что приготовил свободный Водолей каждому
Бердск"Спасти маму не смогли": Умерла Татьяна Грекова в ковидном госпитале Бердска. Сын Антон Иванов угрожал поджечь себя, если ее не начнут лечить
2:51:37 7/24/2021
"Спасти маму не смогли": Умерла Татьяна Грекова в ковидном госпитале Бердска. Сын Антон Иванов угрожал поджечь себя, если ее не начнут лечить
Как принято отмечать еврейский день любви Ту бе-Ав и что нужно делать сегодня
2:40:53 7/24/2021
Как принято отмечать еврейский день любви Ту бе-Ав и что нужно делать сегодня
Как использовать силу луны в экваторное Полнолуние Водолея 24 июля и что нужно обязательно сделать в эту субботу?
2:20:25 7/24/2021
Как использовать силу луны в экваторное Полнолуние Водолея 24 июля и что нужно обязательно сделать в эту субботу?
После вакцинации от коронавируса умерла пациентка: Второй компонент отличался от первого
2:01:10 7/24/2021
После вакцинации от коронавируса умерла пациентка: Второй компонент отличался от первого
За распространение слухов о бесплодии после вакцинации суд оштрафовал жителя Новосибирска
1:35:37 7/24/2021
За распространение слухов о бесплодии после вакцинации суд оштрафовал жителя Новосибирска
Мощный ритуал на привлечение богатства в Полнолуние Водолея 24 июля 2021 года
1:20:16 7/24/2021
Мощный ритуал на привлечение богатства в Полнолуние Водолея 24 июля 2021 года
В загадочной смерти 8-классника потребовал разобраться глава СКР Бастрыкин
12:54:16 7/24/2021
В загадочной смерти 8-классника потребовал разобраться глава СКР Бастрыкин
В ДТП погибли 4 взрослых и ребенок: Chevrolet Niva вылетел с дороги
12:36:09 7/24/2021
В ДТП погибли 4 взрослых и ребенок: Chevrolet Niva вылетел с дороги
Дата возобновления полетов в Доминикану и на курорты Египта из России стала известна
12:28:34 7/24/2021
Дата возобновления полетов в Доминикану и на курорты Египта из России стала известна