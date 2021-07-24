Какие подделки чаще всего встречаются в российских магазинах, ответил глава Роскачества

Доля фальсифицированных товаров на территории России в большей ее части приходится на импортные товары, которые поступают из стран Азии. Треть детских товаров сшита из поддельных тканей, когда на этикетке указано, что предмет одежды изготовлен из натуральной ткани, а на деле оказывается что данная вещь полностью синтетическая.
Глава Роскачества Максим Протасов рассказал, какие именно товары чаще всего фальсифицируются. Изучение поведения потребителей выявило, что в стране почти 70% недовольных качеством одежды и обуви граждан.
- Проблема фальсификата существует не только в дешевых товарах. Например, мы исследовали черную икру. На этикетке ряда товаров было указано, что это икра амурского осетра. Но мы по ДНК определили, что в банке замечательная икра русского осетра, которая, правда, стоит существенно дешевле, - рассказал Максим Протасов.
Доля фальсификаций в товарах, произведенных на территории России, становится меньше с каждым годом. Однако продолжаются выявления некачественной продукции среди питьевой воды, которая также активно подделывается.
В 4,5 раза стало меньше подделок среди молочных продуктов, в мясных изделиях проблема с подменой мяса более дешевым практически исчезла, пишет «Российская Газета».