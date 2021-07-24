Рекорд по смертям от коронавируса и новым зараженным за сутки на 24 июля установлен в Новосибирской области
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Рекорд по смертям от коронавируса и новым зараженным за сутки на 24 июля установлен в Новосибирской области

4:12:497/24/2021Фото: Nso.ru
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С учетом новых данных, всего в регионе COVID-19 стал причиной смерти 2270 человек. Летальность коронавируса в Новосибирской области находится на уровне 4,5%.

Впервые за время пандемии в регионе умерло за сутки более 11 человек
Сюжет: Третья волна коронавируса
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По информации оперативного штаба от 24 июля, 12 человек умерли от коронавируса за сутки в Новосибирской области. Это абсолютный рекорд смертности в регионе за все время пандемии.

Среди погибших есть 40-летняя женщина.Кроме нее умерли от ковида еще четыре женщины (69 лет, двум было по 79, еще одной женщине был 87 лет) и мужчины в возрасте 67, 68 лет, двоим было по 69, еще умерли мужчины в возрасте 79, 80 и 83 лет.

С учетом новых данных, всего в регионе COVID-19 стал причиной смерти 2270 человек. Летальность коронавируса в Новосибирской области находится на уровне 4,5%.

На субботу в реанимации лежат 384 пациента, в том числе на ИВЛ - 49 тяжелых больных. В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 5 424 пациента, в том числе 52 ребенка.

Новых случаев коронавируса за последние сутки выявлено 214. Всего зараженных в регионе зарегистрировано 51 281 человек.

Всего в Новосибирской области сделано 2 107 590 тестов на коронавирус.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", 24 июля скончалась от коронавируса Татьяна Грекова. Она лежала в ковидном госпитале Бердской ЦГБ. После того, как в больнице не оказалось кислорода, ее сын Антон Иванов пообещал сжечь себя, если маме не окажут всю необходимую помощь.

В Бердске за последние 24 часа выявили 6 новых случаев коронавируса. Число заболевших бердчан за все время пандемии достигло 2060.

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