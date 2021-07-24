В ДТП вылетела в окно пассажирка Volkswagen Tiguan на трассе под Новосибирском: Обе машины - в кювете

На трассе в Новосибирской области днем 24 июля столкнулись два «Фольксвагена». В ДТП на трассе Новосибирск-Карасук пострадала пассажирка одного из автомобилей.
— По предварительной информации, водитель автомобиля Volkswagen Touareg ехал со стороны Новосибирска в сторону поселка Ордынское. На 86-м километре трассы при маневре обгона он столкнулся с ехавшим в попутном направлении автомобиль Volkswagen Tiguan. В результате ДТП пассажирка 1986 года рождения с травмами различной степени тяжести доставлена в медицинское учреждение, — сообщили в субботу в главке МВД по Новосибирской области.
В ДТП пострадала 35-летняя пассажирка. Ее с травмами различной степени тяжести отвезли в больницу.
Как рассказали очевидцы, «Тигуан» перевернулся три раза, в результате чего пассажирка вылетела в боковое окно.
По факту аварии сейчас проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего, уточнили в полицейском ведомстве.