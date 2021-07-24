В ДТП вылетела в окно пассажирка Volkswagen Tiguan на трассе под Новосибирском: Обе машины - в кювете
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
24.07
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

В ДТП вылетела в окно пассажирка Volkswagen Tiguan на трассе под Новосибирском: Обе машины - в кювете

4:34:597/24/2021Фото: АСТ-54
0

На трассе Новосибирск-Карасук столкнулись два автомобиля Volkswagen. 35-летняя пассажирка попала в больницу после того, как машина трижды перевернулась, слетев с дороги.

На трассе под Новосибирском столкнулись два «Фольксвагена»: в больнице пассажирка

На трассе в Новосибирской области днем 24 июля столкнулись два «Фольксвагена». В ДТП на трассе Новосибирск-Карасук пострадала пассажирка одного из автомобилей.

— По предварительной информации, водитель автомобиля Volkswagen Touareg ехал со стороны Новосибирска в сторону поселка Ордынское. На 86-м километре трассы при маневре обгона он столкнулся с ехавшим в попутном направлении автомобиль Volkswagen Tiguan. В результате ДТП пассажирка 1986 года рождения с травмами различной степени тяжести доставлена в медицинское учреждение, — сообщили в субботу в главке МВД по Новосибирской области.

В ДТП пострадала 35-летняя пассажирка. Ее с травмами различной степени тяжести отвезли в больницу.

Как рассказали очевидцы, «Тигуан» перевернулся три раза, в результате чего пассажирка вылетела в боковое окно.

По факту аварии сейчас проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего, уточнили в полицейском ведомстве.

Женщина нашла под своей кроватью гнездо со змеей и 17 змеенышами
Рост 226 см в 14 лет: как живется школьнице-гиганту
Выявлены новые последствия у перенесенных коронавирус
Перевод «Сватов» на украинский разочаровал народ
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Чем опасно ежедневное употребление энергетика
Что точно случится, если каждый день вставать в 4:30
Вызов Шойгу в СБУ: реакция Скеабеевой была мгновенной
Ученые открыли способ остановить развитие Альцгеймера
вылетелв кюветепострадала пассажиркаДТПVolkswagen
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Обгон - сложный маневр?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

В ДТП вылетела в окно пассажирка Volkswagen Tiguan на трассе под Новосибирском: Обе машины - в кювете
4:34:59 7/24/2021
В ДТП вылетела в окно пассажирка Volkswagen Tiguan на трассе под Новосибирском: Обе машины - в кювете
БердскРекорд по смертям от коронавируса и новым зараженным за сутки на 24 июля установлен в Новосибирской области
4:12:49 7/24/2021
Рекорд по смертям от коронавируса и новым зараженным за сутки на 24 июля установлен в Новосибирской области
Землетрясение магнитудой свыше 4 сотрясло Алтай
3:59:58 7/24/2021
Землетрясение магнитудой свыше 4 сотрясло Алтай
В каких вузах Новосибирска учится больше всего иностранцев и из каких стран, стало известно
3:47:11 7/24/2021
В каких вузах Новосибирска учится больше всего иностранцев и из каких стран, стало известно
В нелегальном доме престарелых сгорели 7 постояльцев: Хозяйка пойдет под суд
3:32:36 7/24/2021
В нелегальном доме престарелых сгорели 7 постояльцев: Хозяйка пойдет под суд
БердскВ 7-километровой пробке стоит Бердское шоссе до пляжа в Бердске днем 24 июля 2021
3:21:32 7/24/2021
В 7-километровой пробке стоит Бердское шоссе до пляжа в Бердске днем 24 июля 2021
NASA: Огромнейший астероид 2008 GO20 сблизится 24 июля с землей: это опасный космический объект
3:20:34 7/24/2021
NASA: Огромнейший астероид 2008 GO20 сблизится 24 июля с землей: это опасный космический объект
Бычья Луна в Полнолуние 24 июля 2021: что приготовил свободный Водолей каждому
2:52:00 7/24/2021
Бычья Луна в Полнолуние 24 июля 2021: что приготовил свободный Водолей каждому
Бердск"Спасти маму не смогли": Умерла Татьяна Грекова в ковидном госпитале Бердска. Сын Антон Иванов угрожал поджечь себя, если ее не начнут лечить
2:51:37 7/24/2021
"Спасти маму не смогли": Умерла Татьяна Грекова в ковидном госпитале Бердска. Сын Антон Иванов угрожал поджечь себя, если ее не начнут лечить
Как принято отмечать еврейский день любви Ту бе-Ав и что нужно делать сегодня
2:40:53 7/24/2021
Как принято отмечать еврейский день любви Ту бе-Ав и что нужно делать сегодня