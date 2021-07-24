Девять выстрелов: Скончался в больнице после расстрела замначальника уголовного розыска Ставрополя

О нападении на майора полиции заместителя начальника уголовного розыска Руслана Абовяна Ставрополя стало известно поздно вечером 23 июля. Сотрудник правоохранительных органов получил огнестрельное ранение, от которого скончался в реанимационном отделении больницы.
- Неизвестный произвёл выстрел в человека и скрылся на автомобиле ВАЗ-2109... Установлено, что пострадавшим является заместитель начальника ОУР ОП №4 УМВД России по городу Ставрополю майор полиции Абовян Руслан», — говорится в заявлении местного МВД.
В Абовяна выстрелили не менее 9 раз, в момент нападения он не был на службе. В городе объявлены планы "Перехват" и "Сирена", идет поиск нападавшего, но по горячим следам его найти не удалось, преступник бросил машину у села Курсавка и пошел пешком. На видеозаписи зафиксированы кадры момента нападения.
По некоторым данным, расстрел произвел 44-летнийц Заурбек Кениев - он выпустил в погибшего всю обойму и скрылся на "девятке".
На сотрудника уголовного розыска напали вечером 23 июля, от полученных ранений он умер в больнице несмотря на усилия медиков.