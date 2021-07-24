Как правильно сделать чеканку побегов у винограда в конце июля и августе?

Чеканкой винограда называют агротехническое мероприятие, направленное на получение хорошего и богатого урожая, в результате которого для лозы обеспечивается хороший доступ солнечного света, необходимого для вызревания гроздей винограда.
Одни виноградари считают что чеканка бесполезна, другие утверждают, что без неё хорошего урожая не видать. Чеканкой винограда называют удаление верхней части длинных побегов до первых листьев по направлению вниз.
Чеканка в июле и августе всегда проводится тогда, когда виноградная лоза перерастает шпалеру. Если ее не делать, куст сильно загустится, а лишние побеги, которые вы не убрали чеканкой, будут закрывать от солнца всю остальное лозу и гроздья на ней.
В итоге внутри лозы повышаются влажность, из-за которой куст может заболеть и потерять часть урожая. Иногда считается, что чеканку можно не проводить, но тогда нужно сделать пасынкование винограда.
Укорачивание верхушек молодых побегов позволяет кусту перенаправлять силы и питательные вещества на основную лозу и созревание гроздей.
Чеканку называют санитарной мерой, поскольку она не позволяет загущаться виноградной лозе.
Удалять часть побега нужно выше 2-4 листа, из которых вырастает самый сильный пасынок. Грубо говоря чеканка проводится на высоте двух, 2,5 м. Для этого нужно взять секатор или можно прищипнуть руками верхнюю часть побега.
После чеканки обязательно лозу нужно обработать каким-то фунгицидом, во избежание заболевания лозы грибковым заболеванием. Ближе к концу августа необходимо провести подкормку, богатую калием и фосфором.