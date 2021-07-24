Солим маленькие помидорки

Самые маленькие помидорки называются помидорами черри. Они нисколько не уступают во вкусе своим крупным собратьям, даже обладая более сладким вкусом и более плотной мякотью. С первым появлением этого сорта, его очень часто использовали в овощных салатах , потому что выглядели они довольно необычно, а их вкус придавал особую пикантность блюду. Как только мода на них распространилось по всей стране, дачники и огородники стали высаживать этот сорт помидор у себя на участках, вполне справедливо оценив их как очень вкусный. Сегодня мы расскажем рецепт засолки этих маленьких помидоров на зиму.
Самое главное правило, которое нужно соблюдать при засолке помидоров - нужно отбирать плоды идеально целые, не поврежденные ни вмятинами, ни трещинками. Иначе в результате заготовки вы получите не аппетитную томатную кашу.
Ингредиенты даём вам из расчета на одну литровую банку. Итак, помидоров берём столько, сколько войдёт в банку. Точное количество их указать невозможно, под поскольку помидорки могут быть более мелкими более крупными. Соответственно и по весу такой объём может отличаться. Помимо виновников-помидорок нам также понадобятся: 2 столовые ложки соли, одна столовая ложка без горки сахарного песка, 9% уксус 2 столовых ложки, три дольки чеснока, зонтик укропа, два листа вишни, один лист смородины, один лист винограда, если у вас он есть, 13 горошин кориандра, один лавровый лист и одна гвоздичка.
Помидоры тщательно моем, убираем плодоножку и накалываем несколько раз у основания зубочисткой. Это нужно для того, чтобы кожица на помидорах не потрескалась. Банки, в которые мы будем закатывать наши помидоры, предварительно нужно простерилизовать.
В стерильные баночки укладываем зелень, чеснок и помидорки, сколько войдёт. Заливаем помидоры обычным кипятком и оставляем банку на 20 минут. Спустя 20 минут, воду из банок сливаем в большую кастрюлю, ставим её на плиту, включаем средний огонь и добавляем в кастрюлю соль, сахар, лаврушку и гвоздику.
После полного закипания плиту выключаем, добавляем в маринад уксус. Получившимся маринадом заливаем помидоры и накрываем их крышечками. Банки составляем в большую кастрюлю, на дно которой нужно постелить ткань. Наливаем туда горячую воду и ставим стерилизоваться наши банки на 10 минут. После окончания процесса стерилизации банки нужно закатать, перевернуть и накрыть их одеялом до полного остывания.