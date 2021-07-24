Солим маленькие помидорки
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Солим маленькие помидорки

11:20:457/24/2021Фото: piqsels
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Как только мода на них распространилось по всей стране, дачники и огородники стали высаживать этот сорт помидор у себя на участках, вполне справедливо оценив их как очень вкусный.

помидоры
Помидоры черри завоевали сердца многих кулинаров

Самые маленькие помидорки называются помидорами черри. Они нисколько не уступают во вкусе своим крупным собратьям, даже обладая более сладким вкусом и более плотной мякотью. С первым появлением этого сорта, его очень часто использовали в овощных салатах , потому что выглядели они довольно необычно, а их вкус придавал особую пикантность блюду. Как только мода на них распространилось по всей стране, дачники и огородники стали высаживать этот сорт помидор у себя на участках, вполне справедливо оценив их как очень вкусный. Сегодня мы расскажем рецепт засолки этих маленьких помидоров на зиму.

Самое главное правило, которое нужно соблюдать при засолке помидоров - нужно отбирать плоды идеально целые, не поврежденные ни вмятинами, ни трещинками. Иначе в результате заготовки вы получите не аппетитную томатную кашу.

Ингредиенты даём вам из расчета на одну литровую банку. Итак, помидоров берём столько, сколько войдёт в банку. Точное количество их указать невозможно, под поскольку помидорки могут быть более мелкими более крупными. Соответственно и по весу такой объём может отличаться. Помимо виновников-помидорок нам также понадобятся: 2 столовые ложки соли, одна столовая ложка без горки сахарного песка, 9% уксус 2 столовых ложки, три дольки чеснока, зонтик укропа, два листа вишни, один лист смородины, один лист винограда, если у вас он есть, 13 горошин кориандра, один лавровый лист и одна гвоздичка.

Помидоры тщательно моем, убираем плодоножку и накалываем несколько раз у основания зубочисткой. Это нужно для того, чтобы кожица на помидорах не потрескалась. Банки, в которые мы будем закатывать наши помидоры, предварительно нужно простерилизовать.

В стерильные баночки укладываем зелень, чеснок и помидорки, сколько войдёт. Заливаем помидоры обычным кипятком и оставляем банку на 20 минут. Спустя 20 минут, воду из банок сливаем в большую кастрюлю, ставим её на плиту, включаем средний огонь и добавляем в кастрюлю соль, сахар, лаврушку и гвоздику.

После полного закипания плиту выключаем, добавляем в маринад уксус. Получившимся маринадом заливаем помидоры и накрываем их крышечками. Банки составляем в большую кастрюлю, на дно которой нужно постелить ткань. Наливаем туда горячую воду и ставим стерилизоваться наши банки на 10 минут. После окончания процесса стерилизации банки нужно закатать, перевернуть и накрыть их одеялом до полного остывания.

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