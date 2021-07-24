"Не уберегли мамочку": Скончалась после коронавируса Вера Облакова в ЦГБ Бердска. Дочь не верит в адекватность лечения
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"Не уберегли мамочку": Скончалась после коронавируса Вера Облакова в ЦГБ Бердска. Дочь не верит в адекватность лечения

5:40:527/24/2021
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"Десять дней не было лечения. Мы бегали везде. Это не ковид. Это давление высокое". Погибшую похоронят в понедельник.

Пациентка Вера Облакова умерла в ЦГБ Бердска

Умерла еще одна пациента с коронавирусом - Вера Облакова, которой, по мнению ее родных, в Бердскоц ЦГБ не оказывали должного внимания и лечения.

- 23 июля в 19.15 - время смерти, - рассказала в субботу ее дочь Жанна Белоусова.

По ее словам, до самой последней минуты была надежда на выздоровление, которое, наверное. не разделяли врачи.

- Не уберегли мамочку, не уберегли... Мы сделали все, что могли.  Молились... В понедельник уже похороним, - уточнила дочь погибшей пациентки.

Последние дни Вера Облакова лежала под медицинскими наркотиками. Жанна предполагает, что врачи обманывали ее, так как своевременного лечения оказано не было, сообщал "Курьер. Среда. Бердск".

- Они ее просто под окно положили. Десять дней не было лечения. Мы бегали везде. Это не ковид. Это давление высокое. Мы как ее привезли с высоким давлением, так ничего и не предпринималось. Спустя 10 дней заведующая сказала, что кардиолог только вчера посмотрела мою маму. Только вчера они ее перенесли от этого окна. Получается, что у нее инфаркт кишечника на фоне высокого давления, гипертонии. Ковид у нее закончился 3 дня назад. Температура упала. Сатурация была 95. Мы кричали врачам: "Предпримите меры!". Хирург посмотрел сказал, что все нормально - там швы зажили сверху. В остальном все якобы хорошо, - произнесла Жанна в пятницу.

В тот же день врачи сообщили ей, что шанса на выживание у ее матери нет.

- Мы зашли к ней и попрощались. Хирург сказал, что это не вылечишь. И все сделал акцент на ковид. У них везде этот ковид! Я не могу. У меня все внутри опять начинает кипеть. Она же излечилась от коронавируса. Все бесполезно. Они от безнаказанности своей получают такой кайф. Врач Татьяна Сергеевна ранее выходила и мне говорила, что готовый тест, что завтра с этого места мы маму заберем. Каждую минуту мое предчувствие только усиливалось над этими стенами пустоты, - отчаялась Жанна.

Она хочет, чтобы правоохранительные органы взяли ситуацию, происходящую в Бердской ЦГБ в отношении ее матери, на контроль. Девушка возмущена происходящим.

- Я мечтаю о том, чтобы кто-то ответил за это. Нет доверия к медикам, - отметила бердчанка.

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