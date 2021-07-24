Торжественным построением отметят День ВМФ моряки Бердска 25 июля 2021

Бердские моряки отметят свой праздник 25 июля, несмотря на коронавирус. Но из-за ограничений на массовые мероприятия День Военного-морского флота в Бердске отметят в воскресенье только торжественным построением и с использованием средств индивидуальной защиты. Об этом "Курьер. Среда. Бердск" 24 июля рассказал руководитель бердского морского братства Вадим Назимов.
- В воскресенье в 10 часов утра на аллее Моряков в городском парке состоится торжественное построение. Не митинг, не собрание, - констатировал Назимов. - Поскольку для нашего города, где проживает свыше 2500 моряков, это важное событие, не отметить его мы не можем. День ВМФ не может зависеть от коронавируса - пандемич и Военно-морской флот ходят отдельно.
По его словам, построение пройдет в усеченном формате, как и в 2020 пандемийном году. Служившие когда-либо на флоте, по традиции, соберутся у памятного камня морякам-бердчанам. И командовать торжествами снова будет капитан третьего ранга Вадим Назимов. Он отметил, что моряки все равно придут на аллею в День Военно-морского флота. Поэтому их необходимо организовать.
Напомним, что Назимов взял организацию торжеств по случаю Дня ВМФ в свои руки после смерти руководителя бердского морского братства "Экипаж" Виктора Кришталя. Он умер 13 мая 2019 года. С того времени его портрет, как и других погибших моряков-бердчан, поместили на памятный камень.
Им отдадут честь и дань памяти соратники, однополчане, все жители Бердска в воскресенье, 25 июля.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", в этот день в Санкт-Петербурге пройдет грандиозный морской парад.