799 человек умерли от коронавируса за сутки на 24 июля в России

Оперативный штаб озвучил статистику по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в России на 24 июля
За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 23 947 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2 452 (10,2%) без клинических проявлений.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
1. Орловская область 0,22%
2. Москва 0,23%
3. Республика Чувашия, Республика Татарстан 0,24%
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 6 102 469 случаев (+0,39%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 21 952 человека:
Москва — 6577
Московская область — 2087
Санкт-Петербург — 1931
Нижегородская область — 487
Свердловская область — 461
Пермский край — 457
Воронежская область — 365
Республика Крым — 362
Брянская область — 353
Республика Башкортостан — 303
Красноярский край — 298
Ростовская область — 293
Забайкальский край — 278
Приморский край — 277
Омская область — 246
Самарская область — 224
Ульяновская область — 224
Тюменская область — 219
Хабаровский край — 218
Ханты-Мансийский автономный округ — 212
Саратовская область — 209
Челябинская область — 197
Иркутская область — 193
Кемеровская область — 193
Республика Бурятия — 193
Владимирская область — 187
Вологодская область — 185
Республика Дагестан — 178
Республика Карелия — 177
Волгоградская область — 174
Архангельская область — 172
Тверская область — 171
Оренбургская область — 161
Калининградская область — 152
Республика Коми — 137
Республика Хакасия — 126
Псковская область — 124
Астраханская область — 124
Севастополь — 122
Курская область — 117
Ямало-Ненецкий автономный округ — 116
Новгородская область — 115
Новосибирская область — 114
Белгородская область — 112
Рязанская область — 109
Ярославская область — 107
Кировская область — 104
Ставропольский край — 103
Алтайский край — 103
Смоленская область — 94
Курганская область — 93
Калужская область — 92
Костромская область — 92
Ивановская область — 87
Ленинградская область — 87
Республика Чувашия — 87
Тамбовская область — 84
Липецкая область — 83
Мурманская область — 80
Орловская область — 78
Сахалинская область — 67
Краснодарский край — 62
Республика Тыва — 62
Республика Татарстан — 59
Тульская область — 58
Амурская область — 58
Республика Мордовия — 47
Удмуртская Республика — 47
Республика Адыгея — 43
Республика Калмыкия — 40
Кабардино-Балкарская Республика — 38
Республика Алтай — 38
Пензенская область — 33
Республика Марий Эл — 32
Томская область — 32
Республика Северная Осетия - Алания — 29
Чеченская Республика — 21
Республика Саха (Якутия) — 21
Карачаево-Черкесская Республика — 18
Магаданская область — 15
Камчатский край — 11
Чукотский автономный округ — 10
Ненецкий автономный округ — 5
Республика Ингушетия — 2
За весь период выписано по выздоровлении по России – 5 471 956.
За последние сутки подтверждено 799 смертей:
Москва — 105
Санкт-Петербург — 73
Иркутская область — 32
Краснодарский край — 28
Нижегородская область — 27
Ростовская область — 25
Московская область — 24
Пермский край — 23
Свердловская область — 20
Алтайский край — 20
Красноярский край — 19
Пензенская область — 16
Волгоградская область — 15
Республика Дагестан — 15
Саратовская область — 15
Астраханская область — 13
Самарская область — 13
Республика Бурятия — 13
Новосибирская область — 12
Брянская область — 11
Республика Коми — 11
Ленинградская область — 11
Челябинская область — 11
Забайкальский край — 10
Воронежская область — 9
Тульская область — 9
Мурманская область — 9
Республика Крым — 9
Ульяновская область — 9
Удмуртская Республика — 8
Липецкая область — 7
Карачаево-Черкесская Республика — 7
Ставропольский край — 7
Тюменская область — 7
Владимирская область — 6
Смоленская область — 6
Тверская область — 6
Вологодская область — 6
Республика Башкортостан — 6
Республика Чувашия — 6
Оренбургская область — 6
Омская область — 6
Белгородская область — 5
Рязанская область — 5
Чеченская Республика — 5
Республика Марий Эл — 5
Республика Хакасия — 5
Республика Саха (Якутия) — 5
Хабаровский край — 5
Курская область — 4
Ярославская область — 4
Псковская область — 4
Кабардино-Балкарская Республика — 4
Кемеровская область — 4
Приморский край — 4
Магаданская область — 4
Ивановская область — 3
Костромская область — 3
Орловская область — 3
Тамбовская область — 3
Республика Карелия — 3
Республика Калмыкия — 3
Севастополь — 3
Республика Северная Осетия - Алания — 3
Ханты-Мансийский автономный округ — 3
Сахалинская область — 3
Калужская область — 2
Новгородская область — 2
Республика Мордовия — 2
Кировская область — 2
Ямало-Ненецкий автономный округ — 2
Калининградская область — 1
Республика Адыгея — 1
Республика Ингушетия — 1
Республика Алтай — 1
Чукотский автономный округ — 1
За весь период по России умерло 153 095 человек.
По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 161,9 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 548 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 1 млн 248 тыс. 995 человек.