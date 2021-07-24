799 человек умерли от коронавируса за сутки на 24 июля в России
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24.07
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799 человек умерли от коронавируса за сутки на 24 июля в России

9:54:057/24/2021Фото: pixabay
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За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 23 947 в 85 регионах.

За весь период выписано по выздоровлении по России  – 5 471 956
За весь период выписано по выздоровлении по России  – 5 471 956
Сюжет: Третья волна коронавируса
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Оперативный штаб озвучил статистику по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в России на 24 июля

За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 23 947 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2 452 (10,2%) без клинических проявлений.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
1. Орловская область 0,22%
2. Москва 0,23%
3. Республика Чувашия, Республика Татарстан 0,24%

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 6 102 469 случаев (+0,39%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 21 952 человека: 

Москва    —    6577
Московская область    —    2087
Санкт-Петербург    —    1931
Нижегородская область    —    487
Свердловская область    —    461
Пермский край    —    457
Воронежская область    —    365
Республика Крым    —    362
Брянская область    —    353
Республика Башкортостан    —    303
Красноярский край    —    298
Ростовская область    —    293
Забайкальский край    —    278
Приморский край    —    277
Омская область    —    246
Самарская область    —    224
Ульяновская область    —    224
Тюменская область    —    219
Хабаровский край    —    218
Ханты-Мансийский автономный округ    —    212
Саратовская область    —    209
Челябинская область    —    197
Иркутская область    —    193
Кемеровская область    —    193
Республика Бурятия    —    193
Владимирская область    —    187
Вологодская область    —    185
Республика Дагестан    —    178
Республика Карелия    —    177
Волгоградская область    —    174
Архангельская область    —    172
Тверская область    —    171
Оренбургская область    —    161
Калининградская область    —    152
Республика Коми    —    137
Республика Хакасия    —    126
Псковская область    —    124
Астраханская область    —    124
Севастополь    —    122
Курская область    —    117
Ямало-Ненецкий автономный округ    —    116
Новгородская область    —    115
Новосибирская область    —    114
Белгородская область    —    112
Рязанская область    —    109
Ярославская область    —    107
Кировская область    —    104
Ставропольский край    —    103
Алтайский край    —    103
Смоленская область    —    94
Курганская область    —    93
Калужская область    —    92
Костромская область    —    92
Ивановская область    —    87
Ленинградская область    —    87
Республика Чувашия    —    87
Тамбовская область    —    84
Липецкая область    —    83
Мурманская область    —    80
Орловская область    —    78
Сахалинская область    —    67
Краснодарский край    —    62
Республика Тыва    —    62
Республика Татарстан    —    59
Тульская область    —    58
Амурская область    —    58
Республика Мордовия    —    47
Удмуртская Республика    —    47
Республика Адыгея    —    43
Республика Калмыкия    —    40
Кабардино-Балкарская Республика    —    38
Республика Алтай    —    38
Пензенская область    —    33
Республика Марий Эл    —    32
Томская область    —    32
Республика Северная Осетия - Алания    —    29
Чеченская Республика    —    21
Республика Саха (Якутия)    —    21
Карачаево-Черкесская Республика    —    18
Магаданская область    —    15
Камчатский край    —    11
Чукотский автономный округ    —    10
Ненецкий автономный округ    —    5
Республика Ингушетия    —    2

За весь период выписано по выздоровлении по России  – 5 471 956.

За последние сутки подтверждено 799 смертей:

Москва    —    105
Санкт-Петербург    —    73
Иркутская область    —    32
Краснодарский край    —    28
Нижегородская область    —    27
Ростовская область    —    25
Московская область    —    24
Пермский край    —    23
Свердловская область    —    20
Алтайский край    —    20
Красноярский край    —    19
Пензенская область    —    16
Волгоградская область    —    15
Республика Дагестан    —    15
Саратовская область    —    15
Астраханская область    —    13
Самарская область    —    13
Республика Бурятия    —    13
Новосибирская область    —    12
Брянская область    —    11
Республика Коми    —    11
Ленинградская область    —    11
Челябинская область    —    11
Забайкальский край    —    10
Воронежская область    —    9
Тульская область    —    9
Мурманская область    —    9
Республика Крым    —    9
Ульяновская область    —    9
Удмуртская Республика    —    8
Липецкая область    —    7
Карачаево-Черкесская Республика    —    7
Ставропольский край    —    7
Тюменская область    —    7
Владимирская область    —    6
Смоленская область    —    6
Тверская область    —    6
Вологодская область    —    6
Республика Башкортостан    —    6
Республика Чувашия    —    6
Оренбургская область    —    6
Омская область    —    6
Белгородская область    —    5
Рязанская область    —    5
Чеченская Республика    —    5
Республика Марий Эл    —    5
Республика Хакасия    —    5
Республика Саха (Якутия)    —    5
Хабаровский край    —    5
Курская область    —    4
Ярославская область    —    4
Псковская область    —    4
Кабардино-Балкарская Республика    —    4
Кемеровская область    —    4
Приморский край    —    4
Магаданская область    —    4
Ивановская область    —    3
Костромская область    —    3
Орловская область    —    3
Тамбовская область    —    3
Республика Карелия    —    3
Республика Калмыкия    —    3
Севастополь    —    3
Республика Северная Осетия - Алания    —    3
Ханты-Мансийский автономный округ    —    3
Сахалинская область    —    3
Калужская область    —    2
Новгородская область    —    2
Республика Мордовия    —    2
Кировская область    —    2
Ямало-Ненецкий автономный округ    —    2
Калининградская область    —    1
Республика Адыгея    —    1
Республика Ингушетия    —    1
Республика Алтай    —    1
Чукотский автономный округ    —    1

За весь период по России умерло 153 095 человек.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 161,9 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 548 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 1 млн 248 тыс. 995 человек.

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