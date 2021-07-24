ЦИК исключил Павла Грудинина из списка кандидатов от КПФР на выборы в Госдуму
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ЦИК исключил Павла Грудинина из списка кандидатов от КПФР на выборы в Госдуму

10:00:177/24/2021Фото: https://commons.wikimedia.org/
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У него оказались не закрыты иностранные счета.

И списка кандидатов исключен директор ЗАО "Совхоз имени Ленина" в Подмосковье Грудинин в связи с невыполнением требований закона к моменту подачи документов
И списка кандидатов исключен директор ЗАО "Совхоз имени Ленина" в Подмосковье Грудинин в связи с невыполнением требований закона к моменту подачи документов

ЦИК зарегистрировал федеральный список кандидатов в депутаты Государственной Думы, выдвинутый партией КПРФ, следует из постановления ЦИК, из списка исключен Павел Грудинин.
"Зарегистрировать федеральный список кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания РФ восьмого созыва, выдвинутый партией КПРФ в количестве 344 человек", - говорится в документе, принятом на заседании ЦИК в субботу.
И списка кандидатов исключен директор ЗАО "Совхоз имени Ленина" в Подмосковье Грудинин в связи с невыполнением требований закона к моменту подачи документов на регистрацию в качестве кандидата закрыть счета, прекратить хранение наличных денег и ценностей в иностранных банках и осуществить отчуждение иностранных финансовых инструментов, пишет РИА Новости.

Зарегистрированным кандидатам ЦИК постановил выдать заявления установленного образца.
Центризбирком ранее заверил федеральный список кандидатов КПРФ и список кандидатов по одномандатным округам.
Общефедеральную часть списка КПРФ на выборах в Госдуму возглавили лидер коммунистов Геннадий Зюганов, летчик-космонавт Светлана Савицкая, первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин и губернатор Орловской области Андрей Клычков. В федеральную часть списка из 15 человек также вошли действующие депутаты Госдумы Иван Мельников, Владимир Кашин, Дмитрий Новиков, Николай Харитонов, Николай Коломейцев, Сергей Шаргунов, Юрий Синельщиков, Казбек Тайсаев, Алексей Куринный, а также экс-кандидат в мэры Москвы Вадим Кумин.

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