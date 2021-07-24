Новые категорические запреты на вакцинацию против ковид, увердил 24 июля Минздрав

НОВЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ МИНЗДРАВА
Кому запрещено прививаться от коронавируса:
- Прививать беременных необходимо лишь в том случае, когда ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода. Иными словами вакцинация показана беременным с высоким риском развития тяжелой формы COVID-19: это, если женщина страдает ожирением, хроническими заболеваниями легких, сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми или онкологическими заболеваниями, хронической болезнью почек, заболеваниями печени. Прививку можно делать препаратом «Спутник V» и не ранее 22 недели беременности.
- Вакцинация в большинстве случаев рекомендуется пациентам с онкологией. И делать ее лучше до начала лечения онкозаболевания. Если онкобольному запланировано хирургическое вмешательство, вакцинация рекомендована за 14 дней или ранее до планируемой даты операции, либо после выписки из стационара.
- Запрещено прививаться от коронавируса пациентам с тяжелой формой аллергии.
- Женщинам в период грудного вскармливания.
- Отложить вакцинацию на период от 2 до 4 недель необходимо, если человек простыл или плохо себя чувствует по другим причинам.
- Особое выделил Минздрав противопоказания для вакцинации препаратом «Эпиваккорона» - это тяжелые формы аллергии, злокачественные новообразования, первичный иммунодефицит.
- В случае противопоказаний к вакцинации, пациенту выдается медотвод бессрочно или сроком до 30 дней, если он временный. Решение о выдаче справки о медотводе принимает врачебная комиссия той медицинской организации, где наблюдается пациент.
«Временные методические рекомендации разработаны Федеральным дистанционным консультативным центром по вопросам вакцинации против новой коронавирусной инфекции COVID-19 (Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский исследовательский центр терапии и профилактической медицины» Министерства здравоохранения Российской Федерации) совместно с Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения, Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом».
Методические рекомендации содержат требования к проведению вакцинации против COVID-19 взрослого населения, направленные на обеспечение эффективности и безопасности вакцинации против COVID-19 взрослого населения, а также обеспечение достоверности учета проведенной вакцинации против COVID-19 взрослого населения. Временные методические рекомендации предназначены для специалистов организаций здравоохранения, независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, осуществляющих деятельность в области «вакцинации (проведение профилактических прививок)» в установленном порядке.»
«Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, последствием вакцинации против COVID-19 не может стать заболевание COVID-19, равно как положительный результат ПЦР-теста или лабораторного теста на антиген. Вакцина не формирует у людей активного заболевания, а создает иммунный ответ. Хотя вакцина против COVID-19 защищает человека от тяжелого течения заболевания и летального исхода, в настоящее время изучается в какой степени она предотвращает его передачу другим людям. Чтобы защитить окружающих и себя, даже после вакцинации необходимо соблюдать санитарные меры, в том числе социальную дистанцию, использовать маски, особенно в закрытых, многолюдных или слабо проветриваемых помещениях.»
«Вакцинация и повторная вакцинация граждан в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения разделяется на «рутинную» и «экстренную» вакцинацию. С учетом неблагоприятной эпидемической ситуации в Российской Федерации до достижения уровня коллективного иммунитета (не менее 60 % от численности взрослого населения) в настоящий момент осуществляется «экстренная» вакцинация.»
«C учетом рекомендаций Всемирной организации здравоохранения до достижения уровня коллективного иммунитета населения, проводить вакцинацию против новой коронавирусной инфекции COVID -19 по эпидемическим показаниям спустя 6 месяцев после перенесенного заболевания (в том числе у ранее вакцинированных лиц) или спустя 6 месяцев после предыдущей первичной вакцинации («экстренная» вакцинация).
После достижения указанного целевого показателя уровня коллективного иммунитета осуществляется переход на «рутинную» вакцинацию в плановом режиме через 12 месяцев после перенесенного заболевания или вакцинации (повторной вакцинации) против новой коронавирусной инфекции COVID-19. При этом сохраняется право гражданина по его желанию пройти вакцинацию или повторную вакцинацию через 6 месяцев после перенесенного заболевания или вакцинации (повторной вакцинации) против новой коронавирусной инфекции COVID-19 при наличии соответствующих вакцин. Решение о возврате к режиму «экстренной» вакцинации в Российской Федерации или отдельных субъектах Российской Федерации принимается на основании решения главного государственного санитарного врача Российской Федерации или главных государственных врачей субъектов Российской Федерации по эпидемической ситуации.»
«Вакцинация против новой коронавирусной инфекции COVID-19 проводится без необходимости анализов на антитела. Важно своевременно вакцинироваться вне зависимости от наличия и количества антител. Аналогичной позиции придерживается Всемирная организация здравоохранения. Это связано с тем, что в настоящий момент не существует утвержденного маркера (определенного защитного уровня антител), который бы надежно предсказывал профилактическую эффективность вакцин. Работы по установлению такого параметра находятся в стадии исследований и пока не приняты, в том числе ВОЗ.»
«Вакцинацию переболевших и повторную вакцинацию можно проводить любой вакциной, зарегистрированной в установленном порядке, в соответствии с инструкцией по медицинскому применению препарата.
В случае выявления в ходе первичной вакцинации у пациента серьезных нежелательных явлений на введение вакцины, повторную вакцинацию с применением другой вакцины при согласии гражданина.»
Методические рекомендации направлены в регионы для организации работы по вакцинации населения. В регионах началась повторная вакцинация и вакцинация переболевших.