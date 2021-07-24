Умер основатель группы "Ласковый май"

Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
Музыкальный продюсер Алексей Мускатин ушел из жизни.
-Только что мне сообщили, что на 60-м году жизни ушел из жизни великолепный мой друг, один из самых первых, кто протянул мне руку помощи после того, как я работал в группе «Мираж» директором, Лёша Мускатин. Благодаря Лёше, который привёл меня во Фрунзенский райком комсомола, я стал художественным руководителем центра досуга «Арсенал», где он был директором. Мы, артисты, все пытались ему помочь, но, к сожалению, болезнь оказалась сильнее и забрала у нас Алексея. Выражаю самые искренние соболезнования родным и близким Алексея. Мы будем всегда его помнить, ведь благодаря ему, была создана группа «Ласковый май». Благодаря ему, Юра Шатунов и все артисты, которые приезжали в Москву, находили тепло и уют. Лёша, мы будем всегда тебя помнить. Группа «Ласковый май», «Дискотека «Союз» и все твои друзья-артисты скорбят. Алексей был уникальным продюсером. Одним из лучших продюсеров нашей страны. Царствие ему Небесное, - сообщил Андрей Разин у себя в инстаграм.
Мускатин создавал группы «Ласковый Май», «Кар-Мэн» и «Руки Вверх».
Посмотреть эту публикацию в Instagram