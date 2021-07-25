С Собор Архангела Гавриила душевные поздравительные слова на 26 июля
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С Собор Архангела Гавриила душевные поздравительные слова на 26 июля

7:34:217/25/2021Фото: pixabay.com
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С днём Собора архангела Гавриила поздравляем, всех благ от чистого сердца желаем, пусть благие вести вас настигают всегда, жизнь пусть будет счастьем полна.

Архангел Гавриил

Архангел Гавриил благую весть сообщил,
О Рождении Сына Божьего,
Всех православных он приятно удивил,
Доказал, что молитвою всего достичь возможно.
С днём собора архангела Гавриила поздравляем,
Жить в гармонии с совестью желаем,
Пусть жизнь течёт, как полная река,
Путь пусть освещает яркая звезда.

***

С днём Собора архангела Гавриила поздравляем,
Всех благ от чистого сердца желаем,
Пусть благие вести вас настигают всегда,
Жизнь пусть будет счастьем полна.
Не теряйте веры в бога никогда,
Пускай везенье сопровождает вас всегда.
Будьте успешными во всём вы,
Пусть станут явью все ваши мечты.

***

Не забывайте, что все мы дети Божьи,
И на всё воля Его,
Сегодня день Собора архангела Гавриила,
Желаем вам достичь задуманного всего.
С прекрасным праздником поздравляем,
Оставаться всегда добрыми людьми, желаем,
Каждый миг пусть радует вас.
Солнце удачи пусть светит для вас.

***

Гавриил – Божий вестник,
Прекрасную новость всем сообщил,
О том, что Мария сына Божьего родит,
Этим весь народ приятно удивил.
Желаем всем везенья, вдохновенья,
Здоровья и отличного настроенья,
С днём Собора архангела Гавриила поздравляем,
Всех благ, достатка вам искренне желаем.

Источник: pozdravkin.com

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