25 июля - День ВМФ: картинки и славные слова героям-морякам

День Военно-Морского Флота отмечается в России 25 июля.
За моряков в день Нептуна
Сегодня будем пить до дна!
Волна пусть на плаву вас держит,
И все сбываются надежды.
Пусть шторм и буря не грозит,
А Бог от бед вас защитит.
***
В праздник славный этот
Военно-морского флота
Желаю попутного ветра,
Желаю забыть о заботах.
Пусть верность, отвага и дружба
Горят путеводной звездою,
Пусть будет успешно служба,
А удача — по жизни с тобою!
Наша гордость, наша слава
Флот Российский — друг державы!
От врагов в тяжёлый час
Он спасал страну не раз.
Клич отважных моряков:
— Побеждать врагов готов! —
Те победы дают право
Поздравлять флот: Флоту слава!
***
Страны границы бережёт
Отважный, славный русский флот,
И нет храбрей ребят в тельняшках,
От мощи их бегут мурашки!
И враг трепещет, как осина,
Лишь заприметит флот наш сильный,
И в мире он такой один —
Союз незыблемых мужчин.
Всем морякам желаем крепко
Погоды ясной, волн лишь мелких
И в мыслях только позитива,
Чтобы все дни текли красиво!
Лёгкой волны Вам, новейших идей,
В пути, чтобы не было гроз и дождей,
Пусть море встречает душевно Вас всех,
Чтоб не было в жизни побочных помех!
Больших достижений в службе морской,
Чтоб были хранимы всегда Вы судьбой.
Моря, чтоб всегда и во всём покорялись,
А Вы, морячки, чтоб всегда — улыбались!
***
С Днем ВМФ шлю поздравление
И пожелать хочу всех благ,
Успехов ярких и везения,
Пусть вечно вас боится враг!
Желаю, чтобы вы всегда
Были сильны, бодры, здоровы,
И без особого труда
Были держать удар готовы!
Гордость наша — ВМФ!
Пусть вас ждет во всем успех.
Вы ребята высший класс,
Все равняются на вас!
Пожелаю мира в море,
Штиля полного всегда,
И поменьше чтоб авралов,
Будьте счастливы, друзья!
Источник: pozdravok.ru