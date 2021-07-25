25 июля - День следователей: дизайнерские открытки и слова от души в День сотрудника органов следствия РФ
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25 июля - День следователей: дизайнерские открытки и слова от души в День сотрудника органов следствия РФ

8:27:207/25/2021Фото: Курьер.Среда.Бердск
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Сотрудники органов следствия, сегодня профессиональный, ваш, день. И нет ни у кого сомнения, что нервы у вас, как кремень.

25 июля - День сотрудника органов следствия РФ
25 июля - День сотрудника органов следствия РФ

25 июля — профессиональный праздник сотрудников следственных подразделений федеральных органов исполнительной власти РФ, а так же следственных подразделений ФСБ, ФСКН, МВД.

25 июля - День сотрудника органов следствия РФ
25 июля - День сотрудника органов следствия РФ

Важный следствия сотрудник,
Пожелаю в праздник твой
Продуктивных, ярких будней
И отваги боевой!

Пусть преступный мир боится,
Раскрываемость растёт,
К воплощению амбиций
Славный труд твой приведёт!

***

Сотрудников органов следствия
Поздравляем мы от души.
Желаем, чтоб ваши успехи
Были всегда хороши.

Желаем здоровья и выдержки,
Пусть с Вами рядом всегда
Будут любимые люди,
Благополучие и доброта.

***

«Тайны следствия», немного,
Приоткроют нам в кино,
Но, конечно, все секреты —
Не узнаем все равно.

В эту праздничную дату
Вам позвольте пожелать —
Лишь отличных результатов,
Никогда не унывать.

И в любой работе сложной
Праздник тоже должен быть.
Меньше вам вестей тревожных,
Счастья, радости, любви!

***

Сотрудники органов следствия,
Сегодня профессиональный, ваш, день.
И нет ни у кого сомнения,
Что нервы у вас, как кремень.

Желаем терпения, выдержки,
Ведь следствие — тонкая нить.
И в этой паутине расследований
Желаем себя сохранить.

***

Следственные действия
Проводите умело,
По плечу любое вам
Запутанное дело.

Пусть дрожат преступники,
Воры и бандиты,
Камеры для них
Уже давно открыты.

Сегодня я вас с праздником
Поздравлю, следаки,
Все дела решаются
С легкой пусть руки.

Дедукция и логика
Вместе с интуицией
Пусть вам добавляет
Звездочки в петлицы.

***

В день сотрудника органов следствия я желаю успешной работы. Пусть светлый разум, уникальный интеллект, высокий профессионализм и смекалка всегда помогают в делах. Удачи всегда и везде, счастливой и радостной жизни, целеустремлённости и благополучия.

***

Можете преступника поймать,
И пропажу мигом отыскать,
Следствие ведете вы,
И на страже вы страны!

Вся Россия поздравляет,
С профессиональным днем,
Вам терпимости и счастья,
Чтоб проблемы нипочем!

Чтоб дела все закрывались,
Процветанья и добра,
Чтоб мечты всегда сбывались,
Здравия желаю я!

Источник: pozdravok.ru

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