25 июля - День следователей: дизайнерские открытки и слова от души в День сотрудника органов следствия РФ

25 июля — профессиональный праздник сотрудников следственных подразделений федеральных органов исполнительной власти РФ, а так же следственных подразделений ФСБ, ФСКН, МВД.
Важный следствия сотрудник,
Пожелаю в праздник твой
Продуктивных, ярких будней
И отваги боевой!
Пусть преступный мир боится,
Раскрываемость растёт,
К воплощению амбиций
Славный труд твой приведёт!
***
Сотрудников органов следствия
Поздравляем мы от души.
Желаем, чтоб ваши успехи
Были всегда хороши.
Желаем здоровья и выдержки,
Пусть с Вами рядом всегда
Будут любимые люди,
Благополучие и доброта.
***
«Тайны следствия», немного,
Приоткроют нам в кино,
Но, конечно, все секреты —
Не узнаем все равно.
В эту праздничную дату
Вам позвольте пожелать —
Лишь отличных результатов,
Никогда не унывать.
И в любой работе сложной
Праздник тоже должен быть.
Меньше вам вестей тревожных,
Счастья, радости, любви!
***
Сотрудники органов следствия,
Сегодня профессиональный, ваш, день.
И нет ни у кого сомнения,
Что нервы у вас, как кремень.
Желаем терпения, выдержки,
Ведь следствие — тонкая нить.
И в этой паутине расследований
Желаем себя сохранить.
***
Следственные действия
Проводите умело,
По плечу любое вам
Запутанное дело.
Пусть дрожат преступники,
Воры и бандиты,
Камеры для них
Уже давно открыты.
Сегодня я вас с праздником
Поздравлю, следаки,
Все дела решаются
С легкой пусть руки.
Дедукция и логика
Вместе с интуицией
Пусть вам добавляет
Звездочки в петлицы.
***
В день сотрудника органов следствия я желаю успешной работы. Пусть светлый разум, уникальный интеллект, высокий профессионализм и смекалка всегда помогают в делах. Удачи всегда и везде, счастливой и радостной жизни, целеустремлённости и благополучия.
***
Можете преступника поймать,
И пропажу мигом отыскать,
Следствие ведете вы,
И на страже вы страны!
Вся Россия поздравляет,
С профессиональным днем,
Вам терпимости и счастья,
Чтоб проблемы нипочем!
Чтоб дела все закрывались,
Процветанья и добра,
Чтоб мечты всегда сбывались,
Здравия желаю я!
Источник: pozdravok.ru