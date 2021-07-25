Уникальная картинка на 25 июля на день Иконы Божией Матери «Троеручница»

Вновь Твою бесконечную милость,
Утомлённым я сердцем ищу И быстрее,
чтоб встреча случилась,
Постоянно молитву шепчу:
«Милосердная милая Мати,
Жар страстей из души изгони,
От невидимой дьявольской рати,
Её земли незримо храни.
Умоли за несчастную душу,
Милосердного Сына Христа,
Растопи обложившую стужу,
Наполняя молитвой уста.
Над душой моей страстные тучи
Не пускают Свет, сердца в окно.
Но я жду Твой спасительный лучик -
Благодати живое тепло.
Разорви тьму духовного мрака,
Свет спасительный сердцу открой, Ч
тоб не знала, душа моя страха,
Что отвергнута вовсе Тобой.
Отвори ей Небесное Солнце,
Верой мрак разгони суеты
И отверстого сердца оконца,
Стань родным завсегдатаем Ты.»
Источник: stihi.date