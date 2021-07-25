Божественное поздравление на икону Богоматери Троеручница 25 июля

"Троеручице" златой он приделал ручку.
Иоанн с Дамаска был тогда самым лучшим.
Ведь враги руку его отрубили смело,
Но не знали: Божия Матерь заступит умело.
Так молился горячо святой добрый, славный,
Что за ночь рука его снова стала здравой.
Приросли все кости в ней, нервы, сухожилия.
Матерь Божия милостью показала: жив Бог.
И воспел хвалу он Ей сладкими речами.
И благодарил во всем, с Нею Бога славя.
И всей жизнью для Нее он теперь трудился,
Чтобы свет Ее красы на людей пролился.
Песнопений полон храм: тех, что написал он.
Дамаскиным наречен был, святость несказанна.
Божия Матерь ручкою в нем обогатилась:
"Троеручицею" стала. Так это случилось.
Источник: stihi.ru