Открытка от дизайнера на праздник - Икона Божией Матери «Троеручица» 25 июля
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Открытка от дизайнера на праздник - Икона Божией Матери «Троеручица» 25 июля

1:30:577/25/2021Фото: Курьер.Среда.Бердск
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С иконы Мать Небес смотрела, Ему даря Пресветлый взгляд … И сердце, так его согрела, Что бесконечно был он рад.

25 июля - День Иконы Божией Матери «Троеручица»
25 июля - День Иконы Божией Матери «Троеручица»

В семье, влиятельной в Дамаске,
Родился долгожданный сын.
Воспитан в вере христианской,
Он мудрый стал христианин.

Князь сарацинский был у власти
И у него отец служил,
Хранил семью, чем, от напасти
И в вере сына сохранил.

А повзрослевшего, князь, сына,
Своим советником призвал.
Он первым стал у сарацина,
За то, что мудрость показал.

Хоть Иоанн служил неверным,
Но со Христом была душа:
Он был ревнивцем благоверным,
Христу всей мудростью служа.

Мечом божественного слова,
Сражал он всех еретиков:
Ведь мир был ересью взволнован,
Лишала веру, что основ.

Сильнее ересь бушевала,
На почитателей икон:
Огню иконы предавала,
Введя нечестие в закон.

Сам Византийский император,
Еретиком жестоким стал
И правоверных, сей диктатор,
Мученьям лютым предавал.

И Иоанн послав посланья,
Иконоборцев обличил,
Икон, в защиту почитанья
И мудро веру изъяснил.

А как он был не уязвимым,
Для нечестивого царя,
То донесеньем, князю, лживым,
Решил сгубить царь втихаря.

Его в письме подделав почерк,
Вражду на князя написал:
Предать, что князя, дескать хочет
И сговор против, предлагал.

Царя доносу князь поверив,
Вмиг Иоанна осудил
И обстоятельств не проверив,
Прилюдно руку отрубил.

Её средь города повесил,
Чтоб каждый мог наглядно знать,
Как сговор против бесполезен
И за него, что ожидать.

А Иоанн страдал болезнью
И кровью сильно истекал …
Но не терзался к князю местью,
А кротко только умолял.

Просил отрубленную руку,
Ему хотя бы возвратить.
Души, хотя б утешить муку
И кисть свою похоронить.

И князь призрел его прошенью:
С базара кисть ему отдал.
А Иоанн вошёл в молельню
И к Божьей Матери припал.

Кисть приложив руки к суставу,
Её тряпицей обмотал
И слёзы лья свои на рану,
Мать Пресвятую умолял.

Просил свершить благую милость:
Чудесно руку исцелить.
Она ведь знает, что случилось:
Царь-еретик смог отомстить.

«Рука трудилась в заступленье,
Икон Творца и всех святых,
Писала много обличенье,
Противно ересей презлых.

Лишь Ты - Христа Благая Матерь,
Все козни можешь сокрушить.
Ведь нет молитв Твоих приятней,
Что могут Сына умолить.

Ему подвластна смерти сила,
Способен Он вернуть всё вспять:
Им может смерть быть обратима,
Рука здоровой может стать.

И вновь напишет восхваленье,
Святых икон любви даров.
Твою прославит, в песнопенье,
Непревзойдённую любовь.»

И слёзно, так душой трудился,
Что не заметил, как уснул …
Во сне, лик Девы оживился
И взор к нему, вдруг повернул …

С иконы Мать Небес смотрела,
Ему даря Пресветлый взгляд …
И сердце, так его согрела,
Что бесконечно был он рад.

Мгновенно все забылись скорби
И боль, как будто он не знал …
Лишь сладкий жар во всей утробе,
Он каждой клеткой ощущал.

«Восстань, - рек Глас к нему Предобрый,
- ты здрав, от ран и следа нет.
Иди тропой богоугодной
И данный выполни обет.»

И встал страдалец исцелённый,
И страх, и трепет дух пронзил …
И ночь, любовью напоённый,
Творца, с домашними хвалил.

Мать Пресвятая, так вот скоро,
Чудесно помощь подала
И с той поры Её икона,
Его по жизни повела.

Источник: zen.yandex.ru

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