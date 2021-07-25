Солдаты используют этот трюк, чтобы заснуть в течение 2 минут
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Солдаты используют этот трюк, чтобы заснуть в течение 2 минут

4:00:197/25/2021Фото: pxfuel.com
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Этот трюк известен в американской армии уже много лет и эффективен для 96% солдат. Так что его определенно стоит попробовать, хотя на его освоение может понадобиться время.

кровать, подушки, будильник
Мы всегда ищем новые способы как можно быстрее добраться до сказочной страны

Этот простой метод может помочь быстро заснуть.

Укладываться, метаться и поворачиваться в постели раздражает. Вот почему мы всегда ищем новые способы как можно быстрее добраться до сказочной страны. Этот трюк используется солдатами, чтобы заснуть в течение двух минут, пишет tipsandtricks.ru.

Американская армия

Этот трюк известен в американской армии уже много лет и эффективен для 96% солдат. Так что его определенно стоит попробовать, хотя на его освоение может понадобиться время.

Сканирование тела

Первая часть этого метода — это сканирование тела. Вы расслабите все мышцы тела по одной.

Сначала расслабьте мышцы лица: лоб, вокруг глаз, челюсть и язык. Затем отпустите плечи и дайте мышцам расслабиться.
Обратите внимание на правую руку, расслабьте мышцы предплечья, нижней части руки и кисти. Повторите с левой рукой.
Вдохните глубоко и дайте груди расслабиться.
Теперь расслабьте мышцы обеих ног. Идите сверху вниз; сначала расслабьте бедра, затем колени, голени и, наконец, стопы.

Часть вторая

Теперь, когда все ваши мышцы расслаблены, пришло время для шоу, или, скорее, визуализации. Закройте глаза и представьте себе одну из следующих ситуаций. Выберите то, что вам больше всего нравится:

Вы лежите в гамаке в черной комнате, которая окрашена в черный цвет.
Вы лежите на спине в каноэ, плаваете по воде. Вода спокойна, а небо над вами — ярко-синее. Облака не видно.
В течение десяти секунд повторяйте слова «не думай, не думай, не думай» в своей голове.

Шесть недель

Если это не сработает сразу, не сдавайтесь. На то, чтобы освоить этот трюк, может уйти до шести недель, и все станет постепенно легче. Так что продолжайте! Вы также можете экспериментировать с другими успокаивающими визуализациями. Притворитесь, что вы на зеленом лугу в солнечный день, или на тихом пляже, пока волны мягко встречают землю. Спокойной ночи!

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