Солдаты используют этот трюк, чтобы заснуть в течение 2 минут

Этот простой метод может помочь быстро заснуть.
Укладываться, метаться и поворачиваться в постели раздражает. Вот почему мы всегда ищем новые способы как можно быстрее добраться до сказочной страны. Этот трюк используется солдатами, чтобы заснуть в течение двух минут, пишет tipsandtricks.ru.
Американская армия
Этот трюк известен в американской армии уже много лет и эффективен для 96% солдат. Так что его определенно стоит попробовать, хотя на его освоение может понадобиться время.
Сканирование тела
Первая часть этого метода — это сканирование тела. Вы расслабите все мышцы тела по одной.
Сначала расслабьте мышцы лица: лоб, вокруг глаз, челюсть и язык. Затем отпустите плечи и дайте мышцам расслабиться.
Обратите внимание на правую руку, расслабьте мышцы предплечья, нижней части руки и кисти. Повторите с левой рукой.
Вдохните глубоко и дайте груди расслабиться.
Теперь расслабьте мышцы обеих ног. Идите сверху вниз; сначала расслабьте бедра, затем колени, голени и, наконец, стопы.
Часть вторая
Теперь, когда все ваши мышцы расслаблены, пришло время для шоу, или, скорее, визуализации. Закройте глаза и представьте себе одну из следующих ситуаций. Выберите то, что вам больше всего нравится:
Вы лежите в гамаке в черной комнате, которая окрашена в черный цвет.
Вы лежите на спине в каноэ, плаваете по воде. Вода спокойна, а небо над вами — ярко-синее. Облака не видно.
В течение десяти секунд повторяйте слова «не думай, не думай, не думай» в своей голове.
Шесть недель
Если это не сработает сразу, не сдавайтесь. На то, чтобы освоить этот трюк, может уйти до шести недель, и все станет постепенно легче. Так что продолжайте! Вы также можете экспериментировать с другими успокаивающими визуализациями. Притворитесь, что вы на зеленом лугу в солнечный день, или на тихом пляже, пока волны мягко встречают землю. Спокойной ночи!