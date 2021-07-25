Что можно очистить с помощью кока-колы?

От унитаза до пятен в одежде.
Принесите колу в дом! Даже если вы не любитель колы, эту газировку можно использовать и как чистящее средство. Высокая кислотность колы делает ее идеальным средством для уборки повседневных предметов домашнего обихода. Мы составили список, пишет tipsandtricks.ru.
1. Масляные пятна
Утечка в машине или в двигателе? Это может привести к появлению уродливых пятен на подъездной дорожке или в гараже. Жесткая очистка не понадобится, если вы нанесете на пятно немного колы. Оставьте так на несколько часов и вы с легкостью сможете вычистить масло!
2. Следы от ручки
Неважно, ушли ли вы с бумаги во время письма или дети снова рисовали на ковре, мы все знаем эти раздражающие чернильные пятна. К счастью, кола тоже может протянуть здесь руку помощи. Налейте немного газировки на пятно и втирайте. Затем нанесите немного воды с мылом на пятно, и оно исчезнет, как снег на солнце.
3. Уборка туалета
Старый, но золотой совет: налейте полбутылки колы в унитаз. Оставьте так на час, а потом смойте. Удалите все пятна туалетной щёткой и вуаля, ваш туалет станет невероятно чистым.
4. Избавьтесь от ржавчины
Мелкие ржавые предметы можно оставить на ночь в стакане колы. Протрите их чистой тряпкой на следующий день и вы увидите, что они сияют как новые. Это также полезно знать при чистке велосипеда. Налейте немного колы на ржавую раму и протрите ее.
5. Сгоревшая сковородка
Случайно оставил еду на плите слишком долго? Это может привести к тому, что сковородка обгорит. Невозможно это очистить. Вы сэкономите кучу времени и энергии, залив в сковороду банку колы. Поставьте сковородку на медленный огонь и дайте ей прокипеть так в течение часа. После этого вы сможете вымыть сковородку, как обычно, и грязь сойдет гораздо легче.
6. Борьба с плесенью
Цементный раствор между плиткой в ванной и кухней может быстро потерять свой прежний цвет. Часто можно увидеть, как появляется коричневатая плесень. В идеале, мы бы избавились от этого как можно быстрее, но скрабирование затирки — не самое любимое занятие. Будет намного легче, если предварительно натереть цемент колой. Оставьте все так на несколько минут, а затем протрите губкой.
7. Болты и гайки
У вас есть ржавые болты и гайки в стенах? Очистите их с помощью колы. Смойте водой и та-да, они выглядят как новые.
8. Автомобильные лобовые стекла
Загрязнения, пятна смазки, грязь: важно держать лобовое стекло в чистоте, чтобы сохранить хороший обзор. Это также можно сделать с помощью колы. Вылейте банку газировки на лобовое стекло и ополосните его садовым шлангом или вылейте сверху ведро с водой.
9. В саду
Кола может помочь сохранить ваш сад здоровым. Эта газировка может помочь отпугнуть улиток и ускорит процесс компоста. Кола также отличное средство для избавления от ржавых кусторезов и граблей.
10. Чайник
Время от времени нужно избавляться от накипи в чайнике. Конечно, вы не хотите, чтобы в вашем чае были маленькие кусочки накипи. Кола готова спасти вас в этой домашней рутине. Наполните чайник этой газировкой и дайте ему закипеть. Оставьте так на 30 минут, а потом промойте. Прощай, накипь!
11. Пятна на одежде
Нет ничего хуже, чем пятно на любимой одежде. Кровь, жир, вино, это всегда ужасно. Если у вас на одежде есть пятно, добавьте банку колы в стиральную машину. Не забудьте использовать обычное моющее средство или порошок. Есть большой шанс, что вы ничего не увидите после того, как это стирка будет окончена.
12. Удаление краски
Упс, пролили краску? Смочите ткань в коле, а затем положите поверх пятна краски. Оставьте все так на время, чтобы кола могла творить свою магию. Тогда вы сможете намного легче удалить пятно с помощью мыла и воды.
13. Бассейн
Хотя это и не относится к категории повседневных вещей… если вы гордый владелец бассейна, то этот совет специально для вас. Налейте два литра колы в ваш бассейн, и вы увидите, что ржавчина и другие пятна исчезнут. Пора освежиться!
14. Очистка зажимов аккумуляторной батареи.
Не только автомобильные окна, вы также можете очистить фиксаторы аккумулятора автомобиля с небольшим количеством колы. Налейте немного колы на зажимы, и вы сразу увидите разницу.
15. Хром
Кола — идеальный способ очистить хром. Смочите салфетку в коле и используйте ее для очистки хромированных предметов, таких как детали автомобилей, крючки для одежды, водоотводные каналы, детали велосипеда и лампы.