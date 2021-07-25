15 странных запрещенных вещей в Северной Корее

От синих джинсов до горячей воды
Диктаторское государство Северной Кореи в основном сообщает новости всякий раз, когда оно запускает ядерные испытательные ракеты и/или ведет пропаганду. Хотите знать, что происходит за их строго закрытыми границами? Продолжайте читать, ведь в этой статье мы расскажем вам о 15 очень специфических правилах в этой азиатской стране, пишет tipsandtricks.ru.
1. Необычная стрижка? Нет уж!
Представьте, что полиция забирает вас с улицы, потому что считает, что ваша стрижка не соответствует правительственным директивам! В Северной Корее это вполне вероятно. Парикмахеры и цирюльники должны следовать строгим правилам: мужчины должны стричься выше ушей. Женщинам рекомендуется стричь волосы до подбородка после того, как Ким Чен Ын похвалит этот образ.
2. Повторное использование средств гигиены
Находиться в период менструации и так достаточно неприятно, но Северная Корея добавляет еще один слой неприятностей ко всему этому опыту. Понимаете, тампоны, подушечки и подкладки для трусиков — редкость. Вместо этого используются куски обычной старой ткани, которые затем стираются и используются повторно. Однако, есть исключения из этого правила…
3. Отдельные покупки для иностранцев
…так как существуют отдельные магазины для иностранцев. Здесь вы найдете товары, которые население Северной Кореи найдет либо странными, либо запрещенными. Обратное правило тоже действует: туристам из-за пределов Северной Кореи не разрешается заходить ни в один магазин, предназначенный для местных жителей.
4. Для фотографий нужно разрешение
Даже если вы получите разрешение на посещение Северной Кореи, не думайте, что вы получите обычный туристический опыт. Фотографирование разрешено только в определенных местах, а общение с корейскими жителями строго запрещено. В Северной Корее в любое время рядом с вами будет находиться гид, который будет внимательно следить за вашими действиями, чтобы убедиться, что вы придерживаетесь правил. Если вас поймают на «запрещенных» снимках, ваш фотоаппарат заберут и сотрут эти снимки, и вы можете попасть в очень серьезные неприятности.
5. Нет крупных сетей быстрого питания
В Северной Корее вы не найдете крупных транснациональных корпораций, таких как Макдональдс, KFC или Бургер Кинг. Вместо этого они рекламируют свою собственную кухню. Кулинарный штапель — это «кимчи», с которым вы, несомненно, столкнетесь, если останетесь в стране. Это вид броженной капусты.
6. Путешествия — независимо от масштаба
Вы поймете, что путешествия — это роскошь, которую бедные жители Северной Кореи не смогут себе позволить. Аэропорт в Пхеньяне принимает очень мало международных рейсов. Вы сможете выбраться в Россию и Китай, но не дальше. Для общего населения Северной Кореи варианты путешествия внутри страны также сильно ограничены. Если вы хотите навестить свою семью в городе, расположенном в нескольких милях от вас, то сначала вы должны получить разрешение правительства.
7. Кока-кола строго запрещена
Единственное место в мире, где Кока-Кола строго запрещена, это Северная Корея. Известные красные банки являются символом западной культуры, против которой выступает правительство.
8. Горячий душ
В Северной Корее невозможно принимать горячий душ. Вместо этого люди предпочитают посещать бани. Будь то столица Пхеньян или сельский город: дома, как правило, отапливаются дровяными печами, и не стоит ждать теплой водопроводной воды.
9. Звонки в пределах границ
Мобильные телефоны становятся все более распространенными в Северной Корее. Однако у этих телефонов есть особое ограничение: они будут работать только для звонков внутри страны. Все звонки на номера за пределами Северной Кореи заблокированы. Это позволяет режиму держать население в железной хватке.
10. Никакой религии
Буддийские храмы в Северной Корее в основном служат историческими и культурными артефактами. Выражения христианства немногочисленны и далеки друг от друга. Религия сама по себе не запрещена, но христианство часто считается вызовом национальной идеологии Северной Кореи. Некоторые религиозные деревни действительно существуют, но они находятся под постоянным наблюдением правительства и их очень трудно найти.
11. Нет легкодоступных газет
Любые новостные СМИ в Северной Корее строго контролируются правительством. Газеты уходящих лет трудно найти в библиотеках. Это в случае, если правящая коммунистическая партия изменит свои идеи — избавление от старых новостей затруднит поиск репортажей о предыдущих ситуациях. Конечно, иностранные газеты вообще не доступны.
12. Номерной знак вашего велосипеда
Машины — редкое зрелище в Северной Корее. Это роскошь, которую может себе позволить только богатейшая элита. Точно так же и велосипеды очень дорогие, и вам будет очень трудно найти их за пределами Пхеньяна. Кроме того, каждый велосипед должен быть зарегистрирован и иметь номерной знак. Это позволяет правительству даже сохранять контроль над велосипедами своего населения.
13. Назначенное жилье
Покупка или аренда аппартаментов в Северной Корее не похожа ни на что, к чему вы, вероятно, привыкли. Рынок жилья в Северной Корее лишен каких-либо механизмов свободного рынка. Вы просто должны надеяться, что правительство назначит вам дом по вашему вкусу. А если нет — не повезло.
14. Северокорейский «интернет»
Интернет — это источник практически всего, что вы можете пожелать. Конечно, это означает, что это угроза диктаторскому режиму Северной Кореи. Поэтому доступ к интернету, как мы знаем, строго запрещен. Есть альтернативный интернет, но он не похож на интернет, к которому мы с вами привыкли, так как это специфическая сеть, созданная и поддерживаемая внутри Северной Кореи. Он называется Kwamyong, и, по оценкам, содержит от тысячи до пяти тысяч сайтов. Здесь можно найти только информацию, соответствующую правящей партии.
15. Синие джинсы
Это такая мелочь, и вы, наверное, даже не задумаетесь об этом, но цвет ваших джинсов имеет значение в Северной Корее. По мнению власть имущих, синие джинсы — символ западного влияния. Если вы приедете в страну в качестве иностранного туриста, то, возможно, вам это сойдет с рук (в какой-то степени). Если вы планируете посетить памятники покойным лидерам Ким Ир Сену и его сыну Ким Чен Иру, то от вас ожидается, что вы будете носить не синие джинсы. Знаете, в знак уважения.
Посещение Северной Кореи?
Короче говоря: свободы в Северной Корее почти нет. Даже за пределами блокировки, которая, по сути, повсюду приземляет международные рейсы, страна была бы непростым выбором для туристов. Осмелились бы вы поехать в КНДР со всеми этими правилами?