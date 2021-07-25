Какие новые симптомы мигрени обнаружили ученые в новом исследовании

Новое исследование показало, что люди, которые регулярно страдают мигренью, чаще испытывают головокружение или укачивание, катаясь на американских горках, пишет dailymail.co.uk.
Группе из 40 человек, половина из которых регулярно страдает мигренью, а другая половина - нет, сканировали мозг во время просмотра видео виртуальной поездки на американских горках.
Команда из Гамбургского университета в Германии не только выявила, что у людей, страдающих мигренью, усиливается головокружение, но и обнаружила, что у них больше активности нервных клеток в определенных областях мозга и меньше - в других.
Зона обработки изображений головного мозга была одной из основных областей, которые испытывали повышенную активность у страдающих мигренью, когда они наблюдали за американскими горками.
По данным NHS, около 10 миллионов человек в возрасте от 15 до 69 лет в Великобритании страдают от мигрени, что приводит к 16 500 госпитализациям ежегодно.
Команда надеется, что путем выявления и точного определения этих изменений будущие исследования смогут лучше понять мигрень и привести к разработке новых методов лечения.
Мигрень - это головная боль от умеренной до сильной, ощущаемая как пульсирующая боль с одной стороны головы.
Однако у некоторых людей это может также привести к плохому самочувствию, недомоганию, а также к световой и звуковой чувствительности.
По данным Национальной службы здравоохранения, мигрень является распространенным заболеванием, которым страдает примерно каждая пятая женщина и примерно один из 15 мужчин.
Состояние обычно начинает поражать людей в раннем взрослом возрасте.
«Миллионы людей регулярно испытывают болезненные и изнуряющие мигрени, которые могут снизить качество их жизни», - сказал автор исследования Арне Мэй.
«Люди с мигренью часто жалуются на головокружение, проблемы с равновесием и неправильное восприятие места своего тела в пространстве во время мигрени».
Это послужило толчком к виртуальному исследованию американских горок, в ходе которого выяснилось, что некоторые из этих проблем не только усиливаются у людей, страдающих мигренью, но также связаны с изменениями в различных областях мозга.
Мэй и его коллеги использовали функциональную магнитно-резонансную томографию (фМРТ), чтобы сделать сканирование мозга каждого участника, когда они смотрели видео, чтобы испытать виртуальные поездки на американских горках.
Ни у одного из добровольцев не было мигрени во время виртуальных поездок.
После того, как они закончили смотреть видео с виртуальными американскими горками, они заполнили анкету.
Они спросили их об их предполагаемом уровне головокружения, укачивания и других симптомах, которые они могли испытать во время «поездки».
Они обнаружили, что 65 процентов людей, которые регулярно испытывают мигрень, испытывали головокружение во время «поездки» по сравнению с 30 процентами людей, которые не испытывали мигрени.
В анкете о укачивании, в которой интенсивность симптомов оценивалась по шкале от 1 до 180, те, у кого в анамнезе были мигрени, имели средний балл 47 по сравнению со средним баллом 24 для людей без него.
Люди с мигренью также испытывали симптомы дольше, в среднем на одну минуту 19 секунд по сравнению со средним значением 27 секунд.
С помощью сканирования мозга исследователи смогли определить изменения в активности нервных клеток на основе притока крови к определенным областям мозга.
У людей с мигренью повышалась активность в пяти областях мозга, включая две области в затылочной извилине, в области обработки изображений головного мозга, и снижалась активность в двух других областях, включая среднюю лобную извилину.
Эти изменения мозга коррелировали с показателями инвалидности по мигрени и укачивания.
«Еще одна область мозга, где мы обнаружили выраженную активность нервных клеток у людей с мигренью, находилась в ядрах моста, которые помогают регулировать движения и другую двигательную активность», - сказал Мэй.
Эта повышенная активность может быть связана с ненормальной передачей зрительной, слуховой и сенсорной информации в головном мозге.
«В будущих исследованиях теперь должны быть рассмотрены более крупные группы людей с мигренью, чтобы увидеть, могут ли быть подтверждены наши выводы».
Результаты были опубликованы в неврологии, медицинском журнале Американской академии неврологии.
ЧТО ПОМОГАЕТ ПРЕДОТВРАТИТЬ МИГРЕНЮ?
Открытость к новому опыту снижает риск мигрени, согласно исследованию, проведенному в июне 2017 года.
Исследование показало, что предпочтение вариаций рутине предотвращает сильные головные боли у людей, страдающих депрессией.
Тем не менее, невротизм - черта личности, связанная с нервозностью и раздражительностью - увеличивает риск мигрени, говорится в исследовании.
Автор исследования доктор Мате Мадьяр из Университета Земмельвейс в Будапеште сказал: «Открытый персонаж, кажется, предлагает защиту от <мигрени>.
«Результаты нашего исследования могут помочь лучше понять биопсихосоциальную основу мигрени и помочь найти новые стратегии профилактики и вмешательства при <мигрени>».
Исследователи проанализировали взаимосвязь между личностными качествами, депрессией и мигренью у более чем 3000 человек, страдающих психическим расстройством.
Депрессия связана с повышенным риском мигрени.
Участники были ранжированы по степени открытости, добросовестности, экстраверсии, покладистости и невротизма.
Хотя каждая пятая женщина и каждый пятый мужчина страдают от мигрени, современные методы лечения, включая обезболивающие и таблетки от болезней, остаются неэффективными для многих больных.
Теперь ученые проверяют, можно ли использовать каннабис для лечения мигрени, что считается первым испытанием такого рода.
Исследователи из Калифорнийского университета в Сан-Диего тестируют несколько соединений, содержащихся в каннабисе, в том числе ТГК и КБД, на участниках, страдающих тяжелой мигренью.
Команда надеется, что результаты исследования помогут проложить путь к лечению пациентов, чья жизнь регулярно нарушается из-за мигрени.
Мигрень - распространенное заболевание, которое, как правило, начинается в раннем взрослом возрасте, хотя причина остается неясной.
В NHS пояснили: «Мигрень - это обычно умеренная или сильная головная боль, ощущаемая как пульсирующая боль на одной стороне головы.
«У многих людей также есть такие симптомы, как тошнота, тошнота и повышенная чувствительность к свету или звуку».
Доступно несколько вариантов лечения, в том числе обезболивающие и противорвотные средства, помогающие от тошноты.
Однако они неэффективны для многих людей, которые вынуждены регулярно иметь дело с болезненными эпизодами.
Теперь исследователи в Калифорнии начали небольшое испытание, чтобы выяснить, могут ли соединения каннабиса быть эффективными для лечения мигрени.
Доктор Натаниэль Шустер, возглавляющий исследование, сказал: «Многие пациенты, страдающие мигренью, пережили их в течение многих лет, но никогда не обсуждали их со своими врачами.
«Скорее, они занимаются самолечением с помощью различных препаратов, например, каннабиса.
«Прямо сейчас, когда пациенты спрашивают нас, помогает ли каннабис при мигрени, у нас нет доказательных данных, чтобы ответить на этот вопрос».
На данный момент было зарегистрировано около 20 участников, которые испытывают мигрень каждый месяц, не регулярно употребляют каннабис и в возрасте от 21 до 65 лет.