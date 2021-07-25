День памяти Владимира Высоцкого: как умер и как прощалась Москва с народным любимцем

Владимир Высоцкий прожил недолгую, но насыщенную жизнь, которая прославила его и в советском и в зарубежном мире. Его гибель в 42 года потрясла поклонников, которые надеялись, что Владимир Семёнович ещё не раз порадует своими песнями, стихами, сценариями и яркими ролями.
25 июля 2021 – день, когда с момента гибели Высоцкого исполняется ровно 41 год. Тогда, в 1980-м, он не смог больше противиться смерти, которой несколько раз чудом избегал.
Зависимость
Путь творческих успехов Высоцкого сопровождался серьёзным недугом – алкоголизмом. Как ни пытался артист излечиться, всё было напрасно. За годы жизни он успел перепробовать самые передовые средства избавления от зависимости. Ведущие наркологи не раз спасали ему жизнь, но решимости бросить пить каждый раз не хватало надолго.
Не раз спасал Высоцкого реаниматолог из института имени Склифосовского Леонид Сульповар. По его воспоминаниям, тягу артиста к алкоголю в какой-то момент пришлось гасить наркотическими препаратами. Владимир Семёнович достаточно быстро «подсел» и на них – склонность к зависимостям в семье Высоцких была наследственной.
С наступлением лета 1980-го артист решил вылечиться радикально, отправившись туда, где алкоголь и вещества будут ему недоступны. Для этого был выбран домик в тайге, недалеко от артели «Печора». На место заранее сбросили запасы пищи для проживания Высоцкого. Отправиться туда он планировал 4 июля, но не срослось. Следующая попытка была сделана 7 июня, но артист опоздал на самолёт и остался дома.
Трагедия
23 июля в доме Высоцкого собрался целый консилиум, где были и Сульповар, и Анатолий Федотов, и Станислав Щербаков – доктора, искренне настроенные помочь артисту. Решение было однозначным: с 25 июля госпитализировать Высоцкого.
24 июля Владимира Семёновича посетила мать, а к вечеру состояние артиста ухудшилось. А перед рассветом 25 июля Высоцкий скончался, по официальной версии – от сердечной недостаточности. Другим вариантом, названным Сульповаром, была остановка дыхания из-за успокоительных, которые вводились артисту.
Наверняка выяснить причину смерти не вышло: вскрывать тело Владимира Семёновича запретил его отец. Это породило множество версий гибели в среде поклонников. Наиболее невероятные из них относят врачей Высоцкого к агентам спецслужб, которые намерено травили артиста.
Прощание
О смерти Высоцкого сообщили всего два советских издания – «Вечерняя Москва» и «Советская культура». Известие разлетелось моментально. Похороны артиста были назначены на 28 июля на Ваганьковском кладбище столицы. Желающие проститься начали собираться у Театра на Таганке – места, неразрывно связанного с творческим путём Высоцкого.
Три дня поклонники Высоцкого приносили свечи и цветы к зданию театра. Спектакль «Гамлет», запланированный на 27 июля, пришлось отменить. А утром 28-го в «Таганку» привезли гроб с телом артиста. Проститься с ним в тот день пришло 108 тысяч человек, длина очереди из них составила около 9-ти километров.
О смерти Высоцкого писали ведущие издания зарубежной прессы. В английской газете «Morning Star» сообщалось, что для русских Владимир Высоцкий стал тем же, кем был Боб Дилан для Запада.