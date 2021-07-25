25 июля - День памяти Владимира Высоцкого
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
24.07
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

25 июля - День памяти Владимира Высоцкого

5:30:237/25/2021Фото: Курьер.Среда.Бердск
0

Мне в душу ступит кто-то посторонний, а может, даже плюнет, - что ему?! На то и существует посторонний на противоположном берегу.

25 июля - День памяти Владимира Высоцкого
25 июля - День памяти Владимира Высоцкого

В году есть две даты, посвященные памяти о Владимире Высоцком — 25 января (день рождения), 25 июля 1980 года не стало — талантливого и харизматичного актера театра и кино, гениального поэта, неординарного певца-исполнителя. О нём говорят: "человек-легенда", "человек-эпоха", "совесть народа", "пророк", "кумир"… Его популярность в 70-е годы была невероятно огромна и сравнима разве что с известностью Юрия Гагарина.

***

Надо с кем-то рассорить кого-то,
Только с кем и кого?
Надо сделать трагичное что-то.
Только что, для чего?

Надо выстрадать, надо забыться.
Только в чем и зачем?
Надо как-то однажды напиться.
Только с кем, только с кем?

Надо сделать хорошее что-то.
Для кого, для чего?
Это, может быть, только работа
Для себя самого!

Ну, а что для других, что для многих?
Что для лучших друзей?
А для них - земляные дороги
Души моей!

***

Мне в душу ступит кто-то посторонний,
А может, даже плюнет, - что ему?!
На то и существует посторонний
На противоположном берегу.

Он, посторонний, - он поту-сторонний -
По ту, другую сторону от нас...
Ах, если бы он был потусторонний,
Тогда б я был спокойнее в сто раз.

***

Цыган кричал, коня менял:
"С конем живется вольно.
Не делай из меня меня,
С меня - меня довольно!

Напрасно не расстраивай,
Без пользы не радей...
Я не гожусь в хозяева
Людей и лошадей.

Не совещайся с гадиной,
Беги советов бабских...
Клянусь, что конь не краденый
И - что кровей арабских".

***

Запомню, оставлю в душе этот вечер -
Не встречу с друзьями, не праздничный стол:
Сегодня я сам - самый главный диспетчер,
И стрелки сегодня я сам перевел.

И пусть отправляю составы в пустыни,
Где только барханы в горячих лучах, -
Мои поезда не вернутся пустыми,
Пока мой оазис еще не зачах.

Свое я отъездил, и даже сверх нормы, -
Стою, вспоминаю, сжимая флажок,
Как мимо меня проносились платформы
И реки - с мостами, которые сжег.

Теперь отправляю составы в пустыни,
Где только барханы в горячих лучах, -
Мои поезда не вернутся пустыми,
Пока мой оазис еще не зачах.

Они без меня понесутся по миру -
Я рук не ломаю, навзрыд не кричу, -
А то мне навяжут еще пассажиров -
Которых я вовсе сажать не хочу.

Итак, я отправил составы в пустыни,
Где только барханы в горячих лучах, -
Мои поезда не вернутся пустыми,
Пока мой оазис еще не зачах.

Растаяли льды, километры и годы -
Мой первый состав возвратился назад, -
Он мне не привез драгоценной породы,
Но он - возвратился, и рельсы гудят.

Давай постоим и немного остынем:
ты весь раскален - ты не встретил реки.
Я сам не поехал с тобой по пустыням -
И вот мой оазис убили пески.

***

Я стою, стою спиною к строю, -
Только добровольцы - шаг вперед!
Нужно провести разведку боем, -
Для чего - да кто ж там разберет...

Кто со мной? С кем идти?
Так, Борисов... Так, Леонов...
И еще этот тип
Из второго батальона!

Мы ползем, к ромашкам припадая, -
Ну-ка, старшина, не отставай!
Ведь на фронте два передних края:
Наш, а вот он - их передний край.

Кто со мной? С кем идти?
Так, Борисов... Так, Леонов...
И еще этот тип
Из второго батальона!

Проволоку грызли без опаски:
Ночь - темно, и не видать ни зги.
В двадцати шагах - чужие каски, -
С той же целью - защищать мозги.

Кто со мной? С кем идти?
Так, Борисов... Так, Леонов...
Ой!.. Еще этот тип
Из второго батальона.

Скоро будет "Надя с шоколадом" -
В шесть они подавят нас огнем, -
Хорошо, нам этого и надо -
С богом, потихонечку начнем!

С кем обратно идти?
Так, Борисов... Где Леонов?!
Эй ты, жив? Эй ты, тип
Из второго батальона!

Пулю для себя не оставляю,
Дзот накрыт и не рассекречен дот...
А этот тип, которого не знаю,
Очень хорошо себя ведет.

С кем в другой раз идти?
Где Борисов? Где Леонов?..
Правда жив этот тип
Из второго батальона.

...Я стою спокойно перед строем -
В этот раз стою к нему лицом, -
Кажется, чего-то удостоен,
Награжден и назван молодцом.

С кем в другой раз ползти?
Где Борисов? Где Леонов?
И парнишка затих
Из второго батальона...

Источник: culture.ru, lib.ru

За отказ играть в бикини норвежских спортсменок наказали
14-летняя школьница-гигант стала звездой соцсетей
22 квартиры: что сейчас с замглавой ГИБДД Воронежской области
Аргентина не стала молчать и высказалась о «Спутнике V»
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Высоцкая в купальнике: реакция подписчиков
Брат Сафонова сделал важное заявление
Молодой актер обвинил актрису в страшных вещах
Что нельзя делать после вакцинации от COVID-19
праздникстихисмспраздникиоткрыткидень памяти Владимира Высоцкого
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Какие песни Высоцкого слушаете?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

25 июля - День памяти Владимира Высоцкого
5:30:23 7/25/2021
25 июля - День памяти Владимира Высоцкого
Не спите со своей собакой: неизлечимая супербактерия может убить
5:00:04 7/25/2021
Не спите со своей собакой: неизлечимая супербактерия может убить
25 июля - День зубного техника: яркие картинки и сердечные слова с профессиональным праздником
4:30:13 7/25/2021
25 июля - День зубного техника: яркие картинки и сердечные слова с профессиональным праздником
Солдаты используют этот трюк, чтобы заснуть в течение 2 минут
4:00:19 7/25/2021
Солдаты используют этот трюк, чтобы заснуть в течение 2 минут
Что можно очистить с помощью кока-колы?
3:30:06 7/25/2021
Что можно очистить с помощью кока-колы?
Как избавиться от грибов в саду: есть ли от них польза?
3:00:56 7/25/2021
Как избавиться от грибов в саду: есть ли от них польза?
15 странных запрещенных вещей в Северной Корее
2:30:42 7/25/2021
15 странных запрещенных вещей в Северной Корее
Какие новые симптомы мигрени обнаружили ученые в новом исследовании
2:00:15 7/25/2021
Какие новые симптомы мигрени обнаружили ученые в новом исследовании
Открытка от дизайнера на праздник - Икона Божией Матери «Троеручица» 25 июля
1:30:57 7/25/2021
Открытка от дизайнера на праздник - Икона Божией Матери «Троеручица» 25 июля
10 000 в августе школьникам придут на счет с 16 августа 2021 года
1:00:59 7/25/2021
10 000 в августе школьникам придут на счет с 16 августа 2021 года