25 июля - День зубного техника: яркие картинки и сердечные слова с профессиональным праздником

День зубного техника отмечается в России - 25 июля.
Вас сегодня мужчины-стоматологи мы поздравляем,
И всего радостного и доброго в зубном протезировании желаем!
Пусть будут пациенты Вам от души благодарными всегда,
Спасибо говорить за Вашу работу везде навсегда!
Успехов профессиональных, карьерного роста,
Семейного уюта и чтобы в жизни все было просто!
Зубные техники мы Вас все очень уважаем,
Любим, ценим, подарки для души дарим!
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Твоя профессия всегда нужна во все времена,
Врачей стоматологов ценили даже в древности всегда!
Вы мужественны и храбры наши зубные техники.
Работа у Вас сложная, почти как у пиротехников!
Поздравления от нас в этот день любезно примите,
И хоть немножечко сегодня повеселитесь и отдохните!
Радость этот день пусть ничто не огорчит,
И благодарность пациентов в Вашу честь прозвучит!
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День зубника-техника вся страна сегодня отмечает,
И всех врачей стоматологов по всей стране поздравляет!
Вы спасаете людей от зубной боли, дарите им надежду,
И в душе вы молоды всегда, горят сердца, как прежде!
Помните всегда Вы и о клятве Гиппократа,
Лечить Вам зубки у людей ваше призванье и отрада!
Коллеги пусть всегда Вас, стоматологи, уважают,
Медсестры слушают, все указания Ваши исполняют!
Многие, в шутку, называют вас зубными докторами,
Хотя профессия стоматолога – это звучит гордо!
Но знаем мы, что Ваша профессия всегда нужна,
Вы вставляете искусственные зубы людям во все времена!
Желаем сегодня всей огромной страной,
Здоровья и счастья, клиентов полный рой!
Семья для Вас пусть будет надежным тылом,
Коллеги поддержкой, будь зубным техником всегда милым!
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Дорогой мой, любимый, родной человек,
И всегда и во всем будь счастлив вовек!
День зубного техника сегодня отмечаем всей большой семьей,
Папу, мужа поздравляем, стоматолог наш родной!
Пусть всегда пациенты говорят, не забывают, спасибо,
Ведь ты от боли спасаешь, стоишь за зубы коренные, как глыба!
Здоровья крепкого тебе, удачи и во всем везения,
И очень хорошего, сегодня веселого тебе настроения!
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У нас в семье праздник, как и во всей стране,
День зубного техника мы отмечаем сегодня вдвойне!
Ты зубы у людей лечишь, помогаешь им в беде,
Коллегу всегда ты прикроешь, поможешь советом везде!
Что пожелать тебе, родной наш человек,
Счастья, здоровья, успехов в нелегком труде!
Радуйся жизни, веселись сегодня всей душой,
Оставайся мудрым стоматологом, но молодым душой!
Источник: pozdravik.ru