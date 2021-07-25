25 июля - День зубного техника: яркие картинки и сердечные слова с профессиональным праздником
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
24.07
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

25 июля - День зубного техника: яркие картинки и сердечные слова с профессиональным праздником

4:30:137/25/2021Фото: bipbap.ru
0

У нас в семье праздник, как и во всей стране, День зубного техника мы отмечаем сегодня вдвойне!

25 июля - День зубного техника
25 июля - День зубного техника

День зубного техника отмечается в России - 25 июля.

25 июля - День зубного техника
25 июля - День зубного техника

Вас сегодня мужчины-стоматологи мы поздравляем,
И всего радостного и доброго в зубном протезировании желаем!
Пусть будут пациенты Вам от души благодарными всегда,
Спасибо говорить за Вашу работу везде навсегда!
Успехов профессиональных, карьерного роста,
Семейного уюта и чтобы в жизни все было просто!
Зубные техники мы Вас все очень уважаем,
Любим, ценим, подарки для души дарим!

***

Твоя профессия всегда нужна во все времена,
Врачей стоматологов ценили даже в древности всегда!
Вы мужественны и храбры наши зубные техники.
Работа у Вас сложная, почти как у пиротехников!
Поздравления от нас в этот день любезно примите,
И хоть немножечко сегодня повеселитесь и отдохните!
Радость этот день пусть ничто не огорчит,
И благодарность пациентов в Вашу честь прозвучит!

***

День зубника-техника вся страна сегодня отмечает,
И всех врачей стоматологов по всей стране поздравляет!
Вы спасаете людей от зубной боли, дарите им надежду,
И в душе вы молоды всегда, горят сердца, как прежде!
Помните всегда Вы и о клятве Гиппократа,
Лечить Вам зубки у людей ваше призванье и отрада!
Коллеги пусть всегда Вас, стоматологи, уважают,
Медсестры слушают, все указания Ваши исполняют!

25 июля - День зубного техника
25 июля - День зубного техника

Многие, в шутку, называют вас зубными докторами,
Хотя профессия стоматолога – это звучит гордо!
Но знаем мы, что Ваша профессия всегда нужна,
Вы вставляете искусственные зубы людям во все времена!
Желаем сегодня всей огромной страной,
Здоровья и счастья, клиентов полный рой!
Семья для Вас пусть будет надежным тылом,
Коллеги поддержкой, будь зубным техником всегда милым!

***

Дорогой мой, любимый, родной человек,
И всегда и во всем будь счастлив вовек!
День зубного техника сегодня отмечаем всей большой семьей,
Папу, мужа поздравляем, стоматолог наш родной!
Пусть всегда пациенты говорят, не забывают, спасибо,
Ведь ты от боли спасаешь, стоишь за зубы коренные, как глыба!
Здоровья крепкого тебе, удачи и во всем везения,
И очень хорошего, сегодня веселого тебе настроения!

***

У нас в семье праздник, как и во всей стране,
День зубного техника мы отмечаем сегодня вдвойне!
Ты зубы у людей лечишь, помогаешь им в беде,
Коллегу всегда ты прикроешь, поможешь советом везде!
Что пожелать тебе, родной наш человек,
Счастья, здоровья, успехов в нелегком труде!
Радуйся жизни, веселись сегодня всей душой,
Оставайся мудрым стоматологом, но молодым душой!

Источник: pozdravik.ru

За отказ играть в бикини норвежских спортсменок наказали
Аргентина не стала молчать и высказалась о «Спутнике V»
Высоцкая в купальнике: реакция подписчиков
Молодой актер обвинил актрису в страшных вещах
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Путин подписал новый законопроект о сроках воинской службы
Новая информация о состоянии МакSим
Кому категорически запрещено есть арбузы
У болеющих коронавирусом появились новые симптомы
праздникстихисмспоздравленияпраздникиоткрыткидень зубного техника
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Поздравляем!

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

25 июля - День зубного техника: яркие картинки и сердечные слова с профессиональным праздником
4:30:13 7/25/2021
25 июля - День зубного техника: яркие картинки и сердечные слова с профессиональным праздником
Солдаты используют этот трюк, чтобы заснуть в течение 2 минут
4:00:19 7/25/2021
Солдаты используют этот трюк, чтобы заснуть в течение 2 минут
Что можно очистить с помощью кока-колы?
3:30:06 7/25/2021
Что можно очистить с помощью кока-колы?
Как избавиться от грибов в саду: есть ли от них польза?
3:00:56 7/25/2021
Как избавиться от грибов в саду: есть ли от них польза?
15 странных запрещенных вещей в Северной Корее
2:30:42 7/25/2021
15 странных запрещенных вещей в Северной Корее
Какие новые симптомы мигрени обнаружили ученые в новом исследовании
2:00:15 7/25/2021
Какие новые симптомы мигрени обнаружили ученые в новом исследовании
Открытка от дизайнера на праздник - Икона Божией Матери «Троеручица» 25 июля
1:30:57 7/25/2021
Открытка от дизайнера на праздник - Икона Божией Матери «Троеручица» 25 июля
10 000 в августе школьникам придут на счет с 16 августа 2021 года
1:00:59 7/25/2021
10 000 в августе школьникам придут на счет с 16 августа 2021 года
День памяти Владимира Высоцкого: как умер и как прощалась Москва с народным любимцем
12:30:59 7/25/2021
День памяти Владимира Высоцкого: как умер и как прощалась Москва с народным любимцем
Лучшие поздравления на День речной полиции в России 25 июля
11:30:47 7/24/2021
Лучшие поздравления на День речной полиции в России 25 июля