Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 25 июля 2021 в России и мире
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Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 25 июля 2021 в России и мире

7:40:337/25/2021Фото: Курьер.Среда.Бердск
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Все праздники и важные памятные даты России и мира на 25 июля 2021 года.

25 июля - День сотрудника органов следствия РФ
25 июля - День сотрудника органов следствия РФ

• День Военно-Морского Флота РФ (День Нептуна)
• День памяти Владимира Высоцкого
• День сотрудника органов следствия РФ
• День зубного техника
• День беспричинности
• День вне Времени
• День святого Христофора - покровителя автомобилистов и дорожной полиции
• День кулинаров (Culinarians Day)
• День поиска новых вкусов и запахов
• Праздник иконы Божией Матери «Троеручица»
• Международный день красных туфель (International Red Shoe Day)
• Выборы жертв Перуну
• Праздник иконы Божией Матери «Самонаписавшаяся»
• Международный день «Здоровье, счастье и гипноз» (International Health, Happiness and Hypnosis Day)
• День службы полиции на водном транспорте МВД РФ (День речной полиции)
• День памяти преподобного Михаила Малеина
• День памяти мучеников Прокла и Илария
• День работников торговли - Украина, Беларусь
• День вина и сыра (National Wine and Cheese Day) - США
• День продевания нитки в иголку (National Thread the Needle Day) - США
• День пожарной службы - Беларусь
• День работников автомобильного транспорта - Таджикистан
• День дерева (National Tree Day) - Австралия
• День отца - Доминикана • День родителей (National Parents Day) - США
• Праздник огня и воды «Тэндзин Мацури» (Tenjin Matsuri) - Япония
• День сообразительной тёти (Savvy Auntie`s Day) - США
• День десерта из горячего фаджа и мороженого (National Hot Fudge Sundae Day) - США
• Праздник святого апостола Иакова (Feast of Saint James the Apostle) - Испания
• День карусели (National Carousel Day, National Merry-Go-Round Day) - США
• День трудоустройства ветеранов (National Hire a Veteran Day) - США
• День Галисии, День галисийской родины (Dia Nacional de Galicia) - Испания
• День Конституции (Constitution Day) - Пуэрто-Рико
• Начало буддийского поста «Кхао Панса» (Wan Khao Pansa, Buddhist Lent Day, Beginning of Vassa) - Таиланд, Лаос, Мьянма
• День битвы при Идштедте (Battle of Isted Day) - Дания
• День республики (Republic Day) - Тунис
• Восхождение на Святую Гору (Reek Sunday) - Ирландия
• День коктейля «Писко сауэр» (National Pisco Sour Day) - Перу
• День бахаи (National Baha`i Day) - Ямайка
• День Гуанакасте (Guanacaste Day) - Коста-Рика
• Именины у Михаила, Прокла, Феодора, Арсения, Вероники, Симона, Марии, Ивана, Гавриила
• Прокл Плакальщик (Прокл - великие росы)

Важные события

1713 Петр I подписал именной Указ «О создании следственной канцелярии гвардии майора Михаила Ивановича Волконского».
1812 Отечественная война 1812 года: начало боя под Островно (по 27 июля).
1814 в Англии состоялось первое испытание паровоза
1826 казнь пятерых декабристов: П. И. Пестеля, С. И. Муравьёва-Апостола, М. П. Бестужева-Рюмина, К. Ф. Рылеева, П. Г. Каховского.
1832 в Петербург привезена Александровская колонна.
1895 свадьба будущих лауреатов Нобелевской премии Пьера Кюри и Марии Склодовской.
1907 русский физик Борис Розинг подал заявку на патент на «Способ электрической передачи изображений на расстояние», то есть телевидение.
1918 постановление СНК, подписанное В. И. Лениным объявляло антисемитизм «гибелью для рабочей и крестьянской революции».
1930 принято постановление ЦК ВКП(б) о введении всеобщего начального обучения.
1973 с космодрома Байконур была запущена советская межпланетная станция Марс-5.
1984 первый выход женщины-космонавта в открытый космос. Светлана Евгеньевна Савицкая вышла в открытый космос с борта орбитальной космической станции «Салют-7».
2002 президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от коммерческих фирм, поставляющих в страну нефть, организовать бесплатные поставки топлива на нужды уборочной кампании.

Источник: kakoysegodnyaprazdnik my-calend

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