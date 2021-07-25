Какой сегодня церковный праздник 25 июля 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

Православные праздники 25 июляИконы Божией Матери: «Троеручица»
Мучеников Прокла и Илария
Преподобного Михаила Малеина, игумена
Преподобного Арсения Новгородского
Мучеников Феодора Варяга и сына его Иоанна Печерского, в Киеве
Преподобномученика Симона Воломского, игумена
Народные праздники
Прокл Плакальщик
В эту дату почитают память мученика Прокла.
По народным поверьям, в этот день роса обладает целебными свойствами. Люди собирают ее с растений. Для этого на поляне расстилают чистое белое полотно. Когда ткань пропитается, ее выжимают в глиняный сосуд. Затем ее используют в лечебных и косметических процедурах. Считается, что если походить босиком по камням и траве, покрытых росой, то это поможет укрепить здоровье.
Утренний туман и обильная роса – к изобилию лесных ягод.
Приметы
- Если утром сильная роса и туман – остаток лета будет сухим и жарким.
- Если в этот день нет росы и тумана – к ненастью.
- Ночная роса не просыхает – быть грозе.
- Нет тумана с утра – к дождю.
- Пчелы громко жужжат – к жаре.
Источник: my-calend