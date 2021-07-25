Какой сегодня церковный праздник 25 июля 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
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Какой сегодня церковный праздник 25 июля 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

8:20:067/25/2021Фото: Википедия
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В этот день запрещалось пить много воды, стирать, рукодельничать, тяжело работать. Нельзя есть сахар, а женщинам - купаться в водоемах.

монастырь
25 июля поста нет

Православные праздники 25 июля

Иконы Божией Матери: «Троеручица»
Мучеников Прокла и Илария
Преподобного Михаила Малеина, игумена
Преподобного Арсения Новгородского
Мучеников Феодора Варяга и сына его Иоанна Печерского, в Киеве
Преподобномученика Симона Воломского, игумена

Народные праздники

Прокл Плакальщик

В эту дату почитают память мученика Прокла.

По народным поверьям, в этот день роса обладает целебными свойствами. Люди собирают ее с растений. Для этого на поляне расстилают чистое белое полотно. Когда ткань пропитается, ее выжимают в глиняный сосуд. Затем ее используют в лечебных и косметических процедурах. Считается, что если походить босиком по камням и траве, покрытых росой, то это поможет укрепить здоровье.

Утренний туман и обильная роса – к изобилию лесных ягод.

Приметы


  • Если утром сильная роса и туман – остаток лета будет сухим и жарким.
  • Если в этот день нет росы и тумана – к ненастью.
  • Ночная роса не просыхает – быть грозе.
  • Нет тумана с утра – к дождю.
  • Пчелы громко жужжат – к жаре.

Источник: my-calend

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