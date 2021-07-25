Календарь дачника на 25 июля 2021 года: что можно делать сегодня, а что нельзя?

25 июля 2021 в 12:00 Луна находится в фазе «Убывающая Луна». Это 15 лунный день в лунном календаре. Луна в знаке зодиака Водолей. Процент освещенности Луны составляет 98%. Восход Луны в 22:04, а закат в 05:20.
Хронология лунных дней
- 15 лунный день c 21:42 24.07.2021 по 22:04 25.07.2021
- 16 лунный день c 22:04 25.07.2021 и до следующего дня
Луна в знаке зодиака Водолей (−)
Луна в знаке Водолей. Это бесплодный знак. Посев, посадка и пересадка всех культур при этом знаке дают хилые растения и самый низкий урожай, растения плохо всходят и трудно приживаются, однако те, которые выживут, будут иметь мощную корневую систему, крепкие стебли и красивые цветы и плоды.
Это удачное время для экспериментов, когда надо с помощью клоновой селекции получить необычные аномальные растения, т.к. появляется большая вероятность появления различных мутантов.
Благоприятно в водолее:
- вспашка, рыхление и окучивание;
- прополка и прореживание всходов;
- формирование кроны, обрезка усов у земляники, удаление лишних побегов и цветов, больных растений;
- прищипка, пасынкование;
- опрыскивание от вредителей и болезней;
- сбор семян и корнеплодов на семенники;
- уборка урожая на долгое хранение и на семена всех культур, включая выкопку картофеля;
- уборка зерновых;
- заготовка цветков, плодов и семян лекарственных растений;
- срезка цветов, они лучше хранятся при транспортировке и долго не вянут в букете;
- выкопка луковиц и клубней для хранения;
- выпечка.
Возможно:
- посев и посадка цветов с большой вероятностью получения экземпляров, необычных по форме и расцветке, а также лука-севка и луковичных цветов;
- укоренение и пересадка растений: абутилон (комнатный клён), алоказия Сандера, бокарнея отогнутая, драцена Годсефа, калатея (Лубберса, полосатая, украшенная, розовато-раскрашенная, Маккоя), каллистемон лимонно-жёлтый, кокколоба ягодоносная, колеус (карликовый, Блюмс, Фершаффельта), крестовик Роули, ктенанта Оппенгейма, маранта беложилковатая, пуансеттия (молочай прекраснейший), роголистник, строманта приятная, ятрофа.
Не благоприятно в водолее:
- посев-посадка и пересадка любых культур,в особенности на семена, кроме экспериментальных растений;
- полив, это может привести к заболеванию корней;
- подкормки, т.к. можно сжечь растение.
15 лунный день (+)
25 июля 2021 года в 12:00 — 15 лунный день. Один из максимально насыщенных энергией дней. Этот день вполне благоприятен для работы в огороде и саду.
Рекомендуется в 15 лунный день:
- рыхление земли, окучивание, подкормка;
- уборка урожая.
Не рекомендуется в 15 лунный день:
- обрезка, пикировка, прищипка, прививка и пасынкование растений.
Убывающая Луна (±)
Луна находится в фазе Убывающая Луна. Активность жизненной энергии и соков направлена от листьев к центру, а так же повышается давление в подземной части растений.
Корни более хрупки и чувствительны по сравнению с стеблем растений, поэтому повреждение их в этот период может пагубно сказаться на растениях.
На убывающей Луне происходит активный рост корней и подземных частей растений, а рост надземных приостанавливается. Надземная часть в этот период слабо реагирует на повреждения.
В это время поливать необходимо намного реже, т.к. растения выпивают меньше воды.
На убывающей Луне благоприятно:
- посев и посадка корнеплодов, луковичных, бобовых, картофеля;
- прореживание всходов, уничтожение сорняков и вредителей;
- обрезка растений для замедления роста побегов;
- обрезка усов земляники;
- выкопка цветочных луковиц, клубнелуковиц и клубней на хранение;
- срезка цветов, предназначенных для долгих перевозок и хранения;
- сбор урожая для длительного хранения;
- заготовки впрок: сушка овощей и фруктов, варка варенья, консервирование с термообработкой;
- допускается органическая подкормка, но только корневая.
Влияние дня недели (±)
День недели - воскресенье. Этот день ходит под Солнцем, потому он пронизан его веселой, бодрящей энергией и сообщает людям и растениям добрую силу.
Издавна воскресенье отведено под отдых. И люди с удовольствием общаются друг с другом, встречаются, чтобы провести время в беседах, играх, удовольствиях. Это день воскресных гуляний, хождений в гости по зову души, которая распрямляется после недельной усталости и труда, омываясь дружеским участием и единением. Воскресенье служит для легкой, а не тяжелой работы в саду и огороде.
Источник: mirkosmosa