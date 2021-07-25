Можно ли работать в огороде 25 июля в день чудотворной иконы Троеручница?

25 июля 2021 года выпадает на воскресенье. Сегодня в храмах проведет праздничное богослужение в честь редкой и чудотворной иконы Божией Матери "Троеручница". Она почитается дважды в году:
- 11 июля
- 25 июля
Эта икона считается чудотворной с того момента, как стала выглядеть именно так, какой мы видим ее сегодня - с третьей ладошкой, не принадлежащей ни Божией Матери, ни Иисусу.
Свое первое чудо данная Икона явила исцелением Иоанна Дамаскина - она восстановила ему отрубленную руку, когда он перенес незаслуженное и несправедливое наказание. В благодарность за исцеление он отлил серебряную руку и приделал ее к окладу иконы. Сегодня в России особо почитаются два списка с данной иконы - один хранится в Москве, другой - в Екатеринбурге.
Празднования икон в храмах не являются крупными церковными праздниками, а потому в этот день нет никаких запретов. Можно работать, в том числе и в огородах.
По лунному календарю сегодня, 25 июля 2021 года, луна убывающая в знаке Водолея - это неблагоприятный день для работ с посадками. А по народному календарю отмечается Прокл-Плакальщик - сегодня не разрешалось тяжело работать по народным приметам. Можно было только готовить пищу.