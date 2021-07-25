Можно ли работать в огороде 25 июля в день чудотворной иконы Троеручница?
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Можно ли работать в огороде 25 июля в день чудотворной иконы Троеручница?

10:40:277/25/2021Фото: Православие
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Эта икона считается чудотворной с того момента, как стала выглядеть именно так, какой мы видим ее сегодня - с третьей ладошкой, не принадлежащей ни Божией Матери, ни Иисусу. 

икона
Данная икона почитается дважды в году

25 июля 2021 года выпадает на воскресенье. Сегодня в храмах проведет праздничное богослужение в честь редкой и чудотворной иконы Божией Матери "Троеручница". Она почитается дважды в году:


  • 11 июля
  • 25 июля

Эта икона считается чудотворной с того момента, как стала выглядеть именно так, какой мы видим ее сегодня - с третьей ладошкой, не принадлежащей ни Божией Матери, ни Иисусу.

Свое первое чудо данная Икона явила исцелением Иоанна Дамаскина - она восстановила ему отрубленную руку, когда он перенес незаслуженное и несправедливое наказание. В благодарность за исцеление он отлил серебряную руку и приделал ее к окладу иконы. Сегодня в России особо почитаются два списка с данной иконы - один хранится в Москве, другой - в Екатеринбурге.

Празднования икон в храмах не являются крупными церковными праздниками, а потому в этот день нет никаких запретов. Можно работать, в том числе и в огородах.

По лунному календарю сегодня, 25 июля 2021 года, луна убывающая в знаке Водолея - это неблагоприятный день для работ с посадками. А по народному календарю отмечается Прокл-Плакальщик - сегодня не разрешалось тяжело работать по народным приметам. Можно было только готовить пищу.

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