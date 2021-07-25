Следует ли делать прививки младше 18 лет? Эксперты оценивают преимущества
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Следует ли делать прививки младше 18 лет? Эксперты оценивают преимущества

7:36:237/25/2021Фото: pixabay.com
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Некоторые утверждают, что вакцинацию следует делать детям не для защиты детей младше 18 лет от вируса, а для защиты других, особенно тех, у кого ослаблен иммунитет, которые, возможно, не смогут принять вакцину.

шприц, вакцина
JCVI не рекомендует вакцинировать всех детей - только тех детей, которые считаются подверженными риску заражения Covid
Сюжет: Вакцинация от коронавируса
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ВАКЦИНАЦИЯ детей младше 18 лет вызвала много критики со стороны некоторых экспертов в области здравоохранения - следует ли вакцинировать подростков?

Программа вакцинации в Великобритании оказалась очень успешной. Даже президент США Джо Байден похвалил его быстрое развертывание. Поскольку на сегодняшний день более 54 процентов населения Великобритании полностью вакцинировано, правительство объявило о своем намерении расширить схему вакцинации и вакцинировать некоторых детей, пишет express.co.uk. Но что говорят ученые?

Объединенный комитет по вакцинации и иммунизации (JCVI) рекомендует предлагать вакцину детям в возрасте от 12 до 17 лет, которые подвержены повышенному риску заражения Covid.

JCVI не рекомендует вакцинировать всех детей - только тех детей, которые считаются подверженными риску заражения Covid.

Сюда входят дети в возрасте от 12 до 15 лет с тяжелыми неврологическими расстройствами, синдромом Дауна, иммуносупрессией и множественными или тяжелыми нарушениями обучаемости.

JCVI добавляет, что тем в возрасте от 12 до 17 лет, которые живут с человеком с ослабленным иммунитетом в своей семье, следует предложить вакцину для защиты.

Существующие советы уже рекомендуют, чтобы молодые люди в возрасте от 16 до 17 лет с сопутствующими заболеваниями, которые повышают риск серьезного заболевания Covid, уже получили укол.

Министр по вакцинам Надхим Захави подтвердил, что вакцина будет предложена людям старше 12 лет с повышенным риском заболевания в случае заражения Covid.

Это означает, что около 370 000 детей будут иметь право на вакцину Pfizer-BioNTech, единственную вакцину, которая в настоящее время одобрена для использования у детей в возрасте от 12 до 17 лет в Великобритании.

Решение вакцинировать детей вызвало споры среди некоторых ведущих ученых Великобритании, и многие сомневались в его эффективности.

В Великобритании от Covid умерло менее 30 человек в возрасте до 18 лет.

Профессор Энтони Харден, заместитель председателя JCVI, сказал: «Основной целью программы вакцинации всегда было предотвращение госпитализаций и смертей.

«Основываясь на том факте, что ранее здоровые дети, если они действительно заразятся Covid-19, скорее всего, будут иметь очень легкую форму болезни, польза для здоровья от вакцинации невелика».

Некоторые поддержали это решение, например, доктор Стивен Гриффин, доцент медицинского факультета Университета Лидса.

Он сказал The Sun: «Примерно 8-10 процентов госпитализаций на панели инструментов JCVI относятся к лицам младше 18 лет.

«Небольшой процент от очень большого числа по-прежнему остается большим».

JCVI заявляет, что польза вакцинации детей для предотвращения распространения вируса среди более старших возрастных групп, наиболее подверженных риску заражения вирусом, неясна.

Это связано с тем, что большинство уязвимых взрослых были полностью вакцинированы

Они также добавляют, что нет убедительных доказательств того, что вакцинация детей младше 18 лет может помешать им заболеть длительным Covid.

Но в последние недели количество случаев Covid резко возросло среди молодых возрастных групп по сравнению с более старшими возрастными группами, которые с большей вероятностью будут защищены вакциной.

Некоторые утверждают, что вакцинацию следует делать детям не для защиты детей младше 18 лет от вируса, а для защиты других, особенно тех, у кого ослаблен иммунитет, которые, возможно, не смогут принять вакцину.

Д-р Джулиан Танг, профессор респираторных наук в Университете Лестера, сказал Sky News: «Для более молодого населения распространение вируса среди еще не вакцинированных людей, а также долгосрочные риски Covid для инфицированных, а затем и для долгосрочного сообщества. <и> связанное с этим социальное бремя здравоохранения становится основной проблемой».

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