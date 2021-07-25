Можно ли ходить на кладбище 25 июля в божественный праздник иконы Божией матери – Троеручница?

Сегодня православные верующие особым образом празднуют икону Богородицы, которая имеет древнее происхождение и признана чудотворной. Называют эту икону "Троеручница". Такое название сложилось из-за её необычного образа, который больше не повторяет ни одна другая икона.
Дело в том что на окладе это иконы всегда изображается третья рука. Те верующие, которые впервые видят эту икону, даже не сразу понимают, что эта рука не принадлежит Богородице.
Давным-давно в мусульманском городе Дамаске, во время правления императора Льва Исавра, у него был советник, который и приделал эту третью руку к иконе Богородицы. Дело в том, что в те времена очень сильным было гонение на христиан и процветало иконоборчество, с которыми старался всеми силами бороться советник императора. Его враги однажды подстроили всё так, что императору представили его как предателя. В наказание император повелел отрубить советнику правую руку. После исполнения наказания советник смог выпросить руку, чтобы забрать её домой. Когда он пришёл к себе, он начал горячо молиться перед иконой Богородицы, которая хранилась в его комнате.
После горячей молитвы он уснул, во сне ему явилась Богородица, которая сказала ему, что руку его восстановила и теперь эта рука должна служить во славу христианства. Именно в благодарность за это исцеление советник Иоанн Дамаскин отлил серебряную руку, которую и приделал к своей иконе.
Празднование любой иконы в храмах не считается крупным церковным праздником, а потому в этот день нет специальных церковных запретов. Сегодня можно работать, поминать, посещать кладбище. Однако желательно перед посещением кладбища всё же помолиться за души усопших. Поскольку молитва для их душ является гораздо более важной, чем ваше посещение мест захоронения.
Можно прийти в храм и прочесть поминальную молитву. Можно подать записку с именами умерших об упокоении, поставить свечу за упокой. После чего можно направиться на кладбище и навести там порядок.