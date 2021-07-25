25 июля – праздник иконы Божьей Матери «Троеручница»: Что можно и нельзя делать в особый день

В воскресенье, 25 июля 2021 года, верующие в храмах посещают праздничные богослужения в честь иконы богородицы "Троеручница". Перед этой иконой принято молиться об исцелениях при тяжелых заболеваниях конечностей, а также при заболеваниях суставов.
Были случаи исцеления пред этой чудотворной иконой людей, находившихся в состоянии тяжелой депрессии. Она может избавлять от тоски и уныния, а также от других душевных заболеваний. Икона Божией Матери "Троеручница" является покровительницей всех ремесленников и тех, кто занимается рукоделием.
Поскольку праздник не является большим церковным праздником, то на него не существует особых церковных запретов. Однако они появились в народе - параллельно с чествованием иконы в народе отмечается праздник с наименованием Прокл Плакальщик.
В этот день строго запрещалось тяжело работать и вообще просто работать. Основное занятие сегодня было - собрать заготовленное сено в скирду, поскольку с этого дня начинала выпадать густая роса либо начинались затяжные дожди - они могли испортить заготовленную и просушенную траву.
Нельзя было сегодня умываться простой водой - полагалось делать это только росой. Росу набирали и впрок. А вот бегать неуважительно по ней запрещалось.
Все зло, совершенное сегодня, возвращалось к человеку троекратно. а потому день старались прожить как можно более праведно.