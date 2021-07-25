Сильная магнитная буря 25 июля 2021: Какие последствия мощного геоудара ждут метеопатов в воскресенье

23 и 24 июля 2021 года в течение двух дней на Земле прошла мощная магнитная буря, которая была вызвана большим количеством сильных вспышек на Солнце. В последнюю неделю было несколько дней, когда солнечная активность достигала очень высокого уровня. Завершение июльского цикла активности Солнца специалисты прогнозируют в конце месяца, 29 июля. Прошедшая двухдневная магнитная буря еще несколько дней будет вызывать у метеозависимых землян заметное ухудшение самочувствия. Но не только. Серьезны расстройства нервной системы и психики станут итогом трудной космической погоды. В воскресенье и понедельник не исключены головные боли, головокружения, нарушение сна. У метеопатов возможны в ближайшие сутки-двое серьезные нервные срывы, переменчивое настроение от депрессивной подавленности до проявлений злобы и агрессии. Активное Солнце очень много сил забирает у людей с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Возможны серьезные приступы тахикардии, сильные скачки артериального давления, обострение астмы. Для молодых и здоровых землян отголоски магнитной бури могут выразиться в общей слабости и сонливости.
Как метеопатам легче пережить времена активного Солнца? Выполняя нехитрые рекомендации врачей, можно без напряжения сил приспособиться к изменчивой космической погоде:
1. Особо внимание людям с хроническими болезнями, тем, кто перенес тяжелые болезни или операции. Контролируйте давление, имейте все необходимые лекарства под рукой. Будьте готовы позаботиться о себе и об окружающих.
2. Постарайтесь сохранять оптимизм и спокойствие. Не участвуйте в спорах и старайтесь их гасить. Больше смейтесь и будьте добрее к людям.
3. Соблюдайте режим дня и питания. Больше гуляйте на свежем воздухе. Ешьте больше овощей и фруктов. Больше пейте воды. Не курите и не употребляйте алкоголь. Хорошо, если утренняя зарядка и водные закаливающие процедуры вошли у вас в привычку.
Что касается воскресенья, 25 июля 2021 года. По прогнозам специалистов Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца магнитных бурь и штормов в космической погоде в этот день не будет. С начала суток и до 15 часов в магнитосфере Земли нет даже минимальных возмущений. Вечером и до полуночи небольшие возмущения силой 2 балла серьёзно не смогут повлиять на состояние здоровья людей.
Таким образом, воскресенье будет сложным днем для тех, чей организм реагирует на последствия магнитных бурь на Земле, и спокойным для тех, чьё здоровье страдает непосредственно в дни метеошторма в космосе. Скорректируйте свои планы, учитывая особенности своего организма.
Как переносят магнитные бури наши читатели?
Вера Петровна, 52 года:
- Плохо сплю, уснула под утро, полночи ворочаюсь. Утром чувствую себя чуть живой. Нет сил. Сильно болит голова. Слабость.
Ольга Васильевна, 48 лет:
- На душе тяжело, голова болит. Расстраиваюсь по пустякам, нервничаю. Сердце болит. Все валится из рук. Ничего не хочется, только спать.
Ирина Владимировна, 54 года:
- Духота, нечем дышать. Открываю все окна. Не хватает воздуха. Ночью просыпаюсь без конца. Снятся кошмары. Бьется сердце и болит. Просыпаюсь в страхе вся мокрая. Скачет давление.