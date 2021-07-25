Семья пострадавшей от мужа-тирана Насти Харьковской из Бердска нуждается в одежде для трех мальчиков и коляске для младенца
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
25.07
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Семья пострадавшей от мужа-тирана Насти Харьковской из Бердска нуждается в одежде для трех мальчиков и коляске для младенца

3:37:517/25/2021,Влада СмирноваФото: Скриншот с виде Влады Смирновой
0

Иногда истерики супруга доходили до того, что он рвал одежду детей наравне с документами, рассказала Настя. Половину новой одежды она оставила, когда сбегала и от мучителя.

Настя Харьковская с детьми поведала об издевательствах мужа-тирана

Сыновья Насти Харьковской нуждаются в одежде после выходок их отца и отчима.

Напомним, что 30-летняя Настя Харьковской, по ее словам, долгое время страдала от издевательств мужа-тирана. С 24-летнего возраста девушка жила в страхе. Сергей Харьковский, как рассказала Настя, неоднократно наносил своей жене побои и телесные повреждения, когда они проживали вместе с ним в Академгородке и Павлодаре. Настя несколько раз обращалась в полицию, но решительных действий от правоохранителей так и не последовало. По ее словам, ее все время "возвращали" к мужу.

Настя предполагает, что у Сергея есть множество связей, которые помогают ему избежать абсолютно любого наказания. Старшие дети заступались за свою мать, но мужчину это не обрадовало и супруга получала вдвойне. Дети даже были вынуждены прятать хлеб под подушкой, поскольку глава семейства запрещал им есть. Мол,  в семье "очень много ртов". Устав терпеть все издевательства, Настя с детьми сбежала. Маленькая дочка Ульяна (имя изменено- прим.ред.)  осталась жить с отцом. Ее молодая мать также намерена забрать.

Как поделилась с "Курьер. Среда. Бердск" Настя, иногда истерики Сергея доходили до такой степени, что он рвал одежду ее детей. Вместе с кофтами и майками в ход шли и личные документы. Половину новой одежды Харьковская оставила, когда сбегала от мучителя. Теперь одежды у 12-летнего Самандара, 8-летнего Мирона и родного сына Сергея 5-месячного Севостьяна практически нет.

- Я с детьми терпела побои. Дети видели, как Харьковский издевался надо мной, бил меня. Вечный страх. Я выбегала с младенцем в подъезд. Просила помощи от соседей, не дождалась ни от кого. Харьковский заводил меня обратно в квартиру, где продолжал издеваться надо мной при детях. Дети плакали, умоляли: "Отпусти маму". В итоге Харьковский нанес мне удар в голову и меня реанимировали. Меня увезли. Я не в сознании была. Я проснулась уже в скорой помощи. От головной боли я не хотела жить. Мне было так больно, что... Просто эта боль непереносима. Врагу не пожелаешь. Мне пришлось написать отказную, потому что мои дети находились с Харьковским и я побоялась за их жизнь. Я написала отказную и не легла в больницу. Я вернулась домой, где на следующий же день Харьковский мне снова наносил по голове удары, - рассказала Настя.

Дети Насти до сих пор напуганы. Так, средний сын даже кричит от страха во сне и будит по ночам младенца, рассказал "Курьер. Среда. Бердск" Настя. Самый старший ребенок часто думает о том, что произойдет с ним и с его братьями дальше. Сами дети рассказали, что переживают за маму и что им тоже доставалось от отчима. Дети очевидно его боятся.

Отметим, что помимо одежды  семье необходима целая коляска. Как сказала мама, она не против легкой по весу коляски б/у. Дело в том, что у коляски Насти отвалилось колесо. Теперь с 5-месячным ребенком молодой маме справляться сложнее.

Если у вас есть чем поделиться с семьей, то можете принести вещи в нашу редакцию по адресу: ул. К. Маркса,24( (вход с торца). Все пожертвования будут предоставлены семье лично.

Вот и вся одежда ребятишек

Переднее левое колесо коляски сломалось

Игрушки детей Насти

Путин подписал новый законопроект о сроках воинской службы
Новая информация о состоянии МакSим
Что будет с организмом, если вставать рано утром каждый день
Как по ладоням можно определить высокий уровень сахара
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Какой запрет начнет действовать с 1 января 2022 года
Порошенко обещал вернуть Крым домой: реакция Путина
Что творит сало с организмом: правда и мифы
Что точно случится, если каждый день вставать в 4:30
одеждапожертвованиядари доброновая коляска
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Жалко детей и маму?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Самые благоприятные даты по лунному календарю для работ на огороде в августе 2021 года
3:20:25 7/25/2021
Самые благоприятные даты по лунному календарю для работ на огороде в августе 2021 года
Новый рекорд по зараженным за сутки поставила 25 июля Новосибирская область
3:15:14 7/25/2021
Новый рекорд по зараженным за сутки поставила 25 июля Новосибирская область
Четверых погибших в ДТП с мусоровозом опознали: За рулем Toyota Corolla был 20-летний водитель
3:04:07 7/25/2021
Четверых погибших в ДТП с мусоровозом опознали: За рулем Toyota Corolla был 20-летний водитель
Сколько заразились коронавирусом после вакцинации в Новосибирской области, стало известно
2:32:22 7/25/2021
Сколько заразились коронавирусом после вакцинации в Новосибирской области, стало известно
Опасная вспышка скажется на метеозависимых в конце июля 2021 года
2:20:58 7/25/2021
Опасная вспышка скажется на метеозависимых в конце июля 2021 года
БердскПоджигатели вышли на охоту в Бердске: Несколько ночных поджогов произошло в разных местах города. Смотрите фото
2:08:36 7/25/2021
Поджигатели вышли на охоту в Бердске: Несколько ночных поджогов произошло в разных местах города. Смотрите фото
Столото: проверить билет тиража 452 "Жилищной лотереи" от 25 июля 2021 года
1:59:56 7/25/2021
Столото: проверить билет тиража 452 "Жилищной лотереи" от 25 июля 2021 года
Столото: проверить билет тиража 1398 "Русского лото" от 25 июля 2021 года
1:53:14 7/25/2021
Столото: проверить билет тиража 1398 "Русского лото" от 25 июля 2021 года
Путин обошел на катере линию боевых кораблей на Кронштадтском рейде перед военно-морским парадом
1:35:47 7/25/2021
Путин обошел на катере линию боевых кораблей на Кронштадтском рейде перед военно-морским парадом
Умер известный политик Владимир Боков в Новосибирске
1:26:38 7/25/2021
Умер известный политик Владимир Боков в Новосибирске