Семья пострадавшей от мужа-тирана Насти Харьковской из Бердска нуждается в одежде для трех мальчиков и коляске для младенца

Сыновья Насти Харьковской нуждаются в одежде после выходок их отца и отчима.
Напомним, что 30-летняя Настя Харьковской, по ее словам, долгое время страдала от издевательств мужа-тирана. С 24-летнего возраста девушка жила в страхе. Сергей Харьковский, как рассказала Настя, неоднократно наносил своей жене побои и телесные повреждения, когда они проживали вместе с ним в Академгородке и Павлодаре. Настя несколько раз обращалась в полицию, но решительных действий от правоохранителей так и не последовало. По ее словам, ее все время "возвращали" к мужу.
Настя предполагает, что у Сергея есть множество связей, которые помогают ему избежать абсолютно любого наказания. Старшие дети заступались за свою мать, но мужчину это не обрадовало и супруга получала вдвойне. Дети даже были вынуждены прятать хлеб под подушкой, поскольку глава семейства запрещал им есть. Мол, в семье "очень много ртов". Устав терпеть все издевательства, Настя с детьми сбежала. Маленькая дочка Ульяна (имя изменено- прим.ред.) осталась жить с отцом. Ее молодая мать также намерена забрать.
Как поделилась с "Курьер. Среда. Бердск" Настя, иногда истерики Сергея доходили до такой степени, что он рвал одежду ее детей. Вместе с кофтами и майками в ход шли и личные документы. Половину новой одежды Харьковская оставила, когда сбегала от мучителя. Теперь одежды у 12-летнего Самандара, 8-летнего Мирона и родного сына Сергея 5-месячного Севостьяна практически нет.
- Я с детьми терпела побои. Дети видели, как Харьковский издевался надо мной, бил меня. Вечный страх. Я выбегала с младенцем в подъезд. Просила помощи от соседей, не дождалась ни от кого. Харьковский заводил меня обратно в квартиру, где продолжал издеваться надо мной при детях. Дети плакали, умоляли: "Отпусти маму". В итоге Харьковский нанес мне удар в голову и меня реанимировали. Меня увезли. Я не в сознании была. Я проснулась уже в скорой помощи. От головной боли я не хотела жить. Мне было так больно, что... Просто эта боль непереносима. Врагу не пожелаешь. Мне пришлось написать отказную, потому что мои дети находились с Харьковским и я побоялась за их жизнь. Я написала отказную и не легла в больницу. Я вернулась домой, где на следующий же день Харьковский мне снова наносил по голове удары, - рассказала Настя.
Дети Насти до сих пор напуганы. Так, средний сын даже кричит от страха во сне и будит по ночам младенца, рассказал "Курьер. Среда. Бердск" Настя. Самый старший ребенок часто думает о том, что произойдет с ним и с его братьями дальше. Сами дети рассказали, что переживают за маму и что им тоже доставалось от отчима. Дети очевидно его боятся.
Отметим, что помимо одежды семье необходима целая коляска. Как сказала мама, она не против легкой по весу коляски б/у. Дело в том, что у коляски Насти отвалилось колесо. Теперь с 5-месячным ребенком молодой маме справляться сложнее.
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