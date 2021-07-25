Тело утопленника достали из Бердского залива спасатели Бердска
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Тело утопленника достали из Бердского залива спасатели Бердска

8:18:107/25/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Мужчина утонул на глазах отдыхающих. Прибывшим водолазам они показали место, где пловец ушел под воду.

Волейбольное поле
Утонул на глазах отдыхающих мужчина в Бердском заливе

Водолазы бердского спасательного отряда вытащили из воды тело утонувшего мужчины. Трагедия произошла вечером 24 июля.

Как стало известно "Курьер. Среда. Бердск", мужчина купался в акватории Бердского залива в районе реабилитационного центра "Ортос".

По словам очевидцев, плавающему мужчине стало плохо и он скрылся под водой. Отдыхающие на берегу вызвали полицию и спасателей. Водолазы ПСО достали со дна тело утонувшего в том месте, где видели купающегося последний раз.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", 22 июля примерно в том же месте утонул мужчина, который тоже находился в воде. Ему неожиданно стало плохо.

Инцидент случился в четверг вечером на бердском городском пляже "Дюны". Расследованием смертельного происшествия занимается Следственный комитет. Известно, что назначена судмедэкспертиза для установления причины смерти.

"Дюны" - одно из популярных мест отдыха на Бердском заливе не только бердчан. Сюда приезжают отдыхать и жители Новосибирска.

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