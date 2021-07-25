Тело утопленника достали из Бердского залива спасатели Бердска

Водолазы бердского спасательного отряда вытащили из воды тело утонувшего мужчины. Трагедия произошла вечером 24 июля.
Как стало известно "Курьер. Среда. Бердск", мужчина купался в акватории Бердского залива в районе реабилитационного центра "Ортос".
По словам очевидцев, плавающему мужчине стало плохо и он скрылся под водой. Отдыхающие на берегу вызвали полицию и спасателей. Водолазы ПСО достали со дна тело утонувшего в том месте, где видели купающегося последний раз.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", 22 июля примерно в том же месте утонул мужчина, который тоже находился в воде. Ему неожиданно стало плохо.
Инцидент случился в четверг вечером на бердском городском пляже "Дюны". Расследованием смертельного происшествия занимается Следственный комитет. Известно, что назначена судмедэкспертиза для установления причины смерти.
"Дюны" - одно из популярных мест отдыха на Бердском заливе не только бердчан. Сюда приезжают отдыхать и жители Новосибирска.