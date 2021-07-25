Ночью полностью сгорел киоск с товаром и стеллажами в дачном обществе Бердска

Пожар в торговом павильоне Бердска произошел в ночь на воскресенье, сообщили в управлении МЧС по Новосибирской области.
25 июля в 01:22 произошло возгорание в торговом павильоне. Как уточнил "Курьер. Среда. Бердск" замначальника бердской противопожарной службы Тихон Фроловский, выгорел киоск, расположенный на территории СНТ "Отдых". Дачное общество находится в районе ул. Боровой - практически в черте жилой застройки.
- Ночью был пожар в СНТ "Отдых". Киоск сгорел полностью. Пострадавших нет, - прокомментировал Фроловский.
По информации пожарных, в результате пожара огнем повреждены товар, стеллажи, бытовая техника, кровля, гараж. Тушили пожар 2,5 часа.
На ликвидацию пожара привлекались 4 единицы техники и 14 человек личного состава.
Был ли это поджог, установит дознаватель отдела надзорной деятельности, отметил Тихон Фроловский. В ОНД же установят ущерб, причиненный огнем.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", поджигатели уничтожили в Бердске несколько киосков с шаурмой.