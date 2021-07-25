Ночью полностью сгорел киоск с товаром и стеллажами в дачном обществе Бердска
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Ночью полностью сгорел киоск с товаром и стеллажами в дачном обществе Бердска

10:17:577/25/2021
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От огня пострадал и гараж. Пожар в СНТ "Отдых" тушили около 2,5 часов. Не исключают поджог.

Киоск полностью выгорел

Пожар в торговом павильоне Бердска произошел в ночь на воскресенье, сообщили в управлении МЧС по Новосибирской области.

25 июля  в 01:22 произошло возгорание в торговом павильоне. Как уточнил "Курьер. Среда. Бердск" замначальника бердской противопожарной службы Тихон Фроловский, выгорел киоск, расположенный на территории СНТ "Отдых". Дачное общество находится в районе ул. Боровой - практически в черте жилой застройки.

- Ночью был пожар в СНТ "Отдых". Киоск сгорел полностью. Пострадавших нет, - прокомментировал Фроловский.

По информации пожарных, в результате пожара огнем повреждены товар, стеллажи, бытовая техника, кровля, гараж. Тушили пожар 2,5 часа.

На ликвидацию пожара привлекались 4 единицы техники и 14 человек личного состава.

Был ли это поджог, установит дознаватель отдела надзорной деятельности, отметил Тихон Фроловский. В ОНД же установят ущерб, причиненный огнем.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", поджигатели уничтожили в Бердске несколько киосков с шаурмой.

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