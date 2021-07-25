Дачный дом горел в СНТ "Мечта" Бердска: Причина пожара стала известна

Пожар произошел в дачном доме в СНТ «Мечта», которое расположено в районе бердского водозабора, сообщили в управлении МЧС по Новосибирской области.
Как уточнили в ведомстве, возгорание в дачном доме произошло 24 июля в 07:15.
По информации замначальника бердской противопожарной службы Тихона Фроловского, пожар случился на участке №7 на 8-й улице.
- Там произошло короткое замыкание. Повреждена обшивка стены на втором этаже - на площади полквадратных метра. Никто не пострадал, - прокомментировал "Курьер. Среда. Бердск" Фроловский.
Ликвидировали пожар в Мечте" в 07:42. На тушение привлекались 3 единицы техники и 9 человек личного состава.
Как сообщал "Курьер. Среда Бердск", в ночь на 25 июля сгорел киоск в дачном обществе "Отдых" в Бердске. Предполагают поджог.