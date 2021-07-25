Дачный дом горел в СНТ "Мечта" Бердска: Причина пожара стала известна
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Дачный дом горел в СНТ "Мечта" Бердска: Причина пожара стала известна

11:29:397/25/2021Фото: ГУ МЧС по НСО
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На ликвидацию огня у пожарных ушло менее получаса. Дачный дом удалось отстоять.

Пожар в дачном доме Бердска в СНТ «Мечта»

Пожар произошел в дачном доме в СНТ «Мечта», которое расположено в районе бердского водозабора, сообщили в управлении МЧС по Новосибирской области.

Как уточнили в ведомстве, возгорание в дачном доме произошло 24 июля в 07:15.

По информации замначальника бердской противопожарной службы Тихона Фроловского, пожар случился на участке №7 на 8-й улице.

- Там произошло короткое замыкание. Повреждена обшивка стены на втором этаже - на площади полквадратных метра. Никто не пострадал, - прокомментировал "Курьер. Среда. Бердск" Фроловский.

Ликвидировали пожар в Мечте" в 07:42. На тушение привлекались 3 единицы техники и 9 человек личного состава.

Как сообщал "Курьер. Среда Бердск", в ночь на 25 июля сгорел киоск в дачном обществе "Отдых" в Бердске. Предполагают поджог.

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