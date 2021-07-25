Кредит на умершую дочь оформил вор: 500 тыс. рублей потратил на машину и развлечения в Новосибирске
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Кредит на умершую дочь оформил вор: 500 тыс. рублей потратил на машину и развлечения в Новосибирске

8:59:197/25/2021Фото: pixabay.com
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Он украл банковскую карту с паспортом больной женщины у своей сожительницы, которая работала сиделкой.

кошелек, карта
Кредит оформил на чужую карту и по чужому паспорту

В Кировском районе Новосибирска сотрудники полиции раскрыли кражу с банковской карты, рассказали в управлении МВД по Новосибирской области.

По данным ведомства, 7 июля в отдел полиции № 8 «Кировский» обратилась женщина с заявлением об оформлении неизвестными лицами кредита на ее умершую дочь.

-Установлено, что 30-летний местный житель увидел у сожительницы, которая работала в доме потерпевших сиделкой, паспорт с банковской картой ее подопечной. Незаметно завладев картой, мужчина переподключил ее к своему абонентскому номеру, после чего оформил кредит на женщину в размере 785 тыс. рублей, 500 тыс. из которых перевел на свой счет. Большую сумму гражданин потратил на покупку автомобиля, остальное - на развлечения и поездки, - рассказали подробности в региональном управлении МВД.

Через некоторое время владелица банковской карты скончалась, а ее мать, заметив в приложении информацию о кредитных обязательствах дочери, обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ «Кража».

Подозреваемого арестовали по решению суда. Он находится в СИЗО.

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