Привитые от коронавируса могут заразиться бразильским штаммом, рассказали ученые

Бразильский штамм коронавируса пока мало изучен, чтобы делать однозначные выводы о его заразности среди привитых. Об этом сообщает РБК со ссылкой на экспертов.
Американские исследователи опубликовали данные о том, что заразность гамма-мутации коронавируса среди привитых достигает 60% и 75% — среди непривитых. Подчеркивается, что ученые не ожидали такой низкой эффективности вакцины против бразильского штамма.
«Любой вирус может пробить иммунную систему. Просто если иммунная система совсем не готова к встрече с ним, то ущерб будет сильнее, — рассказала директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович. — Если человек привит, то либо он сумеет отразить атаку, либо, если вирус пробьется, он нанесет небольшой вред. Поэтому никто никогда не отрицал, что на 100 процентов защищены все вакцинированные».
Эффективность вакцин, «по крайней мере зарубежных», снижается из-за появления новых вариантов коронавируса, считает Попович.
«Новые штаммы появляются время от времени. Не то чтобы они неизбежны, но при высокой концентрации вируса это возможно, — пояснил вирусолог, профессор МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский. — Изменения случайны, и «отбираются» те мутации, которые выгодны вирусу — в данном случае это повышенная заразность. Или уход от вакцины влияет: во многих странах есть вакцинированный фон и вирусом «отбираются» такие варианты <которые могут заражать даже привитых>».
По его словам, пока что распространение получали те штаммы, которые «уходят» от вакцины. Он напомнил, что штамм дельта (индийский) обладает более высокой заразностью, чем оригинальный, однако пока существующие вакцины с ним справляются.
«Вакцины менее эффективны в случае с дельта-штаммом, чем в случае с уханьским, но они все равно работают. Что касается гамма-штамма, сведений о нем все еще немного и они нуждаются в проверке, нужно время, чтобы понять, как он поведет себя дальше», — уточнил Аграновский.
Гамма-штамм «очень заразный», однако при заражении им летальность ниже, чем при инфицировании дельта-вариантом.
«Вирус развивается, растет, но пока что самые плохие характеристики имеет не гамма, а дельта. Поэтому заболеваемость среди привитых вполне возможна — той формой вируса, который распространен», — Констатировала Попович.
В России бразильский штамм обнаружили 22 июля, сообщили в новосибирском научном центре «Вектор». Заразившиеся этим штаммом россияне не были привиты от COVID-19, подчеркивали в «Векторе».
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", около 1% бердчан заражаются коронавирусом после вакцинации.