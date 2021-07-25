Уровень доверия Путину упал за неделю до 62%: Кому из политиков доверяют россияне?
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Уровень доверия Путину упал за неделю до 62%: Кому из политиков доверяют россияне?

9:41:077/25/2021Фото: Кремлин.ру
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Показатель одобрения деятельности российского президента с 12 по 18 июля 2021 года составил 57,2%. Этот показатель тоже снизился.

ВЦИОМ спросил россиян о Путине

Рейтинги доверия политикам, оценки работы президента и правительства, поддержку политических партий представил ВЦИОМ 23 июля.

Как показал опрос, Владимиру Путину доверяют 62,3% опрошенных россиян, одобряют его работу на посту президента РФ 57,2%.

Показатель одобрения деятельности российского президента с 12 по 18 июля 2021 года составил 57,2% (-1% за неделю). Уровень положительной оценки работы премьер-министра и правительства России за последнюю неделю составили 39,6% (-0,5 п.п. за неделю) и 34% (+1,1 п.п. за неделю) соответственно.

На прямой вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 62,3% респондентов (-1,1 п.п. за неделю), Михаилу Мишустину – 46,3% (-1,8 п.п. за неделю), Владимиру Жириновскому – 30,1% (-4,5 п.п. за неделю), Геннадию Зюганову – 27,2% (-2 п.п. за неделю), Сергею Миронову – 24% опрошенных (-0,6 п.п. за неделю).

Уровень поддержки партии «Единая Россия» составил 27,7% (-0,6 п.п. за неделю), КПРФ – 14,1% (+0,5 п.п. за неделю), ЛДПР – 10,6% (+0,1 п.п. за неделю), «Справедливая Россия-За правду» – 7,2% (+0,2 п.п. за неделю).

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