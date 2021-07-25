Строгие запреты в день Чудотворной иконы "Троеручница" 25 июля: что сделать, чтобы не навлечь беду и болезнь

Сегодня, 25 июля, православными празднуется Богородицкая икона, признанная чудотворной, с необычным названием и образом - "Троеручница".
Не сразу можно заметить, что на иконе присутствует довольно необычный элемент, который не повторяется больше ни на одном образе Богородицы. На этой иконе присутствует третья взрослая рука и многие верующие задаются вопросом - что это за рука.
Данная икона стала чудотворной и приобрела такой вид именно после того, как после горячей молитвы страждущего смогла восстановить отрубленную руку преподобному Иоанну Дамаскину. В благодарность за чудесное исцеление, Иоанн Дамаскин изготовил серебряную руку, которую и приделал к окладу иконы, хранившейся у него.
С той поры все списки с этой иконы изображаются именно так. В православной церкви даже часто проводились споры о том, что изображение богородицы в таком случае становится не каноническим, однако позже, когда церковь признала её чудотворную силу, было разрешено делать списки с третьей рукой, выделяя её серебряной краской.
Традиции и запреты
Этот день обязательно полагалось начать с умывания росой и со сбора этой самой росы. Умывание было способно излечить от имеющихся заболеваний, девушкам придавала молодости и красоты, а здоровым - сил и энергии.
После чего шли в храм, чтобы помолиться Богородице. В этот день молящиеся просили об исцелениях тяжёлых заболеваний суставов рук и ног, а также спины. Сегодня Богородица могла помочь в излечении душевных заболеваний, в том числе избавить от апатии и депрессии.
Сегодня вся вода в природных источниках считалась целебной. Ею умывались и набирали её домой про запас.
Однако, несмотря на целебность воды, в этот день строго запрещалось проводить долго времени в ванной или долго париться в бане. Из-за таких процедур ваше здоровье могло только ухудшится в этот праздник.
Строго запрещалось сквернословить, разносить сплетни, ругаться и ссориться. За любое зло, совершенное в этот день, наказание будет троекратным, то есть тяжесть греха увеличивалась в три раза. В наказание человек мог тяжело заболеть или навлечь на себя череду бед и несчастий.